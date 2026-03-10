Трамп допустил смягчение санкций против России на фоне роста цен на нефть
Президент США рассматривает возможность ослабления ограничений на фоне дефицита энергоресурсов и блокады Ормузского пролива Ираном
10 марта 2026, 22:02, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном смягчении санкционного давления на ряд стран — экспортеров нефти, включая Россию. Причиной стал резкий взлет цен на мировом рынке, вызванный дефицитом поставок, сообщает novostivolgograda.ru.
Котировки нефти остаются крайне нестабильными. Накануне баррель Brent опускался до 84 долларов после недавнего пика в 112 долларов, что стало четырехлетним максимумом. К 10 марта цена закрепилась на уровне 89 долларов.
В США рассматривают возможность разрешить странам-импортерам закупать нефть у России — это позволит сдержать рост цен и компенсировать дефицит, возникший после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, заблокировав танкеры.
«На мировом рынке есть несколько сотен миллионов баррелей запасов нефти, G7 их кидает на рынок. Неделю-другую ценовой удар мировая экономика выдержит. А дальше или компромисс, или верблюды. Конфликты всегда приводят всех к обнищанию», — пояснил доктор экономических наук автор Telegram-канала "Ваш карман & Тренды рынка" Игорь Бельских.
Для России текущая ситуация складывается выгодно. Высокие цены пополняют бюджет, а смягчение санкций откроет новые возможности для экспорта.
«Все по плану: цены растут, бюджет пополняется. Ралли продолжается. Экономике страны конфликт явно в плюс», — резюмировал эксперт.
23:42:50 10-03-2026
Чует заокеанский вояка, что свалял дурака, напав на Иран, который отнюдь оказался не рохлей! Вынужден идти на попятную, смягчая повелительный тон "сюзерена" в адрес "вассалов"...
07:42:17 11-03-2026
Ну было бы хорошо
08:58:13 11-03-2026
Что нам ваша выгода в экономике, когда для простого россиянина это ни холодно, ни жарко. В бюджете и так запасов выше крыши, просто либералы ЕДРА и финансовые власти не дают ими воспользоваться. Триллионы лежать мертвым грузом в бюджете, но брать нельзя для народа.
10:09:27 11-03-2026
Гость (08:58:13 11-03-2026) Что нам ваша выгода в экономике, когда для простого россияни...
"Триллионы лежать мертвым грузом в бюджете"
Откуда в дефицитном бюджете триллионы? Фонд народного благосостояния уже давно проели и разворовали. А либералы в едре такой же оксюморон, как умный депутат
11:42:01 11-03-2026
Вместо того чтобы солидаризироваться с Ираном и прекратить поставки нефти врагам, они думают как на иранской беде заработать. Это по факту предательство светлых идей мученика Али Хаменеи.
12:18:13 11-03-2026
Следите за рукой: Трамп не смог остановить киевского наркомана из за европейцев и англичан которые его с документом о мире просто послали ***. Затем демократы вскрыли досье извращенца и стали толкать туда на него материал чтобы спихнуть. К тому же обвиняли в бездействии и вешали на него все финансовые проблемы. Далее происходят переговоры сша-Россия, сша-Китай за кулисами и потом начало войны с Ираном и перекрытие пролива наглухо и на годы вперед. Европейцы и англичане оказались в цугцванге. Получить нефть и газ они смогут только через Россию. Те кто чморил Трампа оказались виновны в провале войны. С России снимают санкции и налаживают отношения потому что гонять сша и китай корабли будут по сев мор пути теперь. А остальным макронам перепродавать в три дорога. В принципе нормальное решение опускания в сливашку глобалистов мордами вниз