Трамп допустил смягчение санкций против России на фоне роста цен на нефть

Президент США рассматривает возможность ослабления ограничений на фоне дефицита энергоресурсов и блокады Ормузского пролива Ираном

10 марта 2026, 22:02, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном смягчении санкционного давления на ряд стран — экспортеров нефти, включая Россию. Причиной стал резкий взлет цен на мировом рынке, вызванный дефицитом поставок, сообщает novostivolgograda.ru.

Котировки нефти остаются крайне нестабильными. Накануне баррель Brent опускался до 84 долларов после недавнего пика в 112 долларов, что стало четырехлетним максимумом. К 10 марта цена закрепилась на уровне 89 долларов.

В США рассматривают возможность разрешить странам-импортерам закупать нефть у России — это позволит сдержать рост цен и компенсировать дефицит, возникший после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив, заблокировав танкеры.

«На мировом рынке есть несколько сотен миллионов баррелей запасов нефти, G7 их кидает на рынок. Неделю-другую ценовой удар мировая экономика выдержит. А дальше или компромисс, или верблюды. Конфликты всегда приводят всех к обнищанию», — пояснил доктор экономических наук автор Telegram-канала "Ваш карман & Тренды рынка" Игорь Бельских.

Для России текущая ситуация складывается выгодно. Высокие цены пополняют бюджет, а смягчение санкций откроет новые возможности для экспорта.