Бюджетной Турции больше нет: эксперты предрекают резкое подорожание летнего отдыха
Высокая инфляция внутри страны продолжает оказывать давление на гостиничный и ресторанный сектор
10 марта 2026, 16:16, ИА Амител
Российским туристам вряд ли удастся найти бюджетный отдых в Турции в предстоящий летний сезон — об этом сообщил РИА Новости Бекир Долмуш, представитель туристического сектора Аланьи. По его словам, кризис на Ближнем Востоке серьезно осложнил экономические и туристические планы турецких властей, что уже отражается на отрасли.
Эксперт пояснил, что региональная напряженность усиливает экономическую неопределенность и ведет к росту издержек бизнеса. В частности, подорожание энергоносителей, логистических услуг и продуктов питания напрямую влияет на стоимость туристических пакетов.
Дополнительным фактором давления стала высокая внутренняя инфляция в Турции, которая затрагивает гостиничный и ресторанный сектор. Отели вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал, энергетику и обслуживание, — это делает отдых дороже для иностранных туристов.
При этом Бекир Долмуш подчеркнул, что спрос со стороны россиян остается значимым для турецкого туристического рынка.
Несмотря на удорожание, Турция сохраняет привлекательность благодаря развитой инфраструктуре, популярной системе "все включено" и обширной сети прямых авиарейсов.
Данные отрасли подтверждают тенденцию: в 2025 году стоимость отдыха в Турции выросла на 20–30% по сравнению с предыдущим годом.
Основными причинами роста цен стали высокая инфляция, удорожание энергоресурсов и продовольствия, а также увеличение операционных расходов гостиниц и туроператоров.
Накануне сообщалось, что летний отдых на Алтае заметно подорожает в 2026 году из-за "классической рыночной модели".
Только слабоумные поедут в Турцию и на Кубу.
Олег (16:59:46 10-03-2026) Только слабоумные поедут в Турцию и на Кубу.... А в Крым? Такие, как ты?
Эти сказки... Пусть про Сочи расскажет.
Сейчас ехать в тот регион - надо мозгов совсем не иметь. Пусть сидят турки со своими отелями и конскими ценами в обнимку
Закроются также как и рестораны
Не говорите только им никому, что если не работать, то отдых не нужен.
Мс женой раньше по три раза летали в Турцию .Сами уже ездили по всем регионам без экскурсий были во всех почти их городах и нам очень заметна разница как было и как есть а есть очень плохо.Кушать в отелях стало не очень .Есть выпивка вот и все. Ну кому как - но сейчас туда НЕСОВЕТУЕМ.
гость (19:58:43 10-03-2026) Мс женой раньше по три раза летали в Турцию .Сами уже ездили... Да, за бухлом во всё включено и ездили.
Точно . В Сочи и белокуриху… (сарказм)
переписать всех идиотов, что возят денежки члену нато