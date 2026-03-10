Депутат Госдумы Терентьев разбирается с проблемами ЖКХ, жилья и пособий в Барнауле

Жители обратились к народному избраннику за помощью

10 марта 2026, 18:00, ИА Амител

Личный прием граждан в Барнауле. Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии

5 марта депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле. Жители города и районов края рассказали парламентарию о проблемах ЖКХ, сложностях с получением детского пособия и обеспечением жильем сироты, а также о тяжелой жилищной ситуации семьи с детьми.

Муниципальная реформа

Глава Троицкого сельсовета Сергей Малых и руководитель троицких социалистов Наталья Гладышева обсудили с депутатом вопрос создания муниципальных округов в Алтайском крае. Участники разговора затронули ключевые стороны преобразований и их влияние на жителей территорий.

Александр Терентьев напомнил, что партия "Справедливая Россия" выступает против муниципальной реформы. По его словам, ликвидация сельсоветов и формирование муниципальных округов отдаляет жителей от участия в местном самоуправлении.

Проверка УК

Жители дома на улице Власихинской, 103, в Барнауле пожаловались на состояние придомовой территории и катка, а также попросили проверить работу управляющей компании.

Перепланировка дома

Одной из самых острых тем стала ситуация в доме на улице Попова, 98. По словам заявителей, владелец коммерческого помещения провел крупную перепланировку и организовал склад продуктов без согласования с жильцами и администрацией города. После работ на несущих конструкциях появились трещины, а инженерные системы получили дополнительную нагрузку. Жители опасаются за безопасность дома. Провести независимую экспертизу они не могут из-за высокой стоимости процедуры. Александр Терентьев готовит обращения в прокуратуру Алтайского края и администрацию Барнаула.

Социальные вопросы

Во время телефонного разговора к депутату обратился пожилой мужчина. Он попросил помочь с оформлением детского пособия для внучки и уточнил вопрос предоставления жилья, так как она имеет статус сироты.

Парламентарий запросил у заявителя необходимые документы для дальнейшей работы.

Еще одно обращение поступило от жительницы Барнаула, которая воспитывает двоих детей, один из них имеет инвалидность. Женщина снимает квартиру и не может оформить ипотеку для покупки собственного жилья.

Александр Терентьев принял обращение и рассказал о предложениях партии "Справедливая Россия", направленных на решение жилищных проблем.

По итогам приема народный избранник начал подготовку депутатских запросов в профильные ведомства и органы власти.