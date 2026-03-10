Верка Сердючка рискует получить до шести лет тюрьмы в России
Речь может идти о возбуждении уголовного дела по двум статьям
10 марта 2026, 13:32, ИА Амител
Российскому юристу и общественному деятелю Ивану Курбакову стало известно, что украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России.
Причиной возможного уголовного преследования называются призывы к экстремизму и пропаганда националистической идеологии, сообщает РИА Новости.
По словам Курбакова, ряд публичных действий и высказываний Данилко могут быть квалифицированы в соответствии с российским законодательством как противоправный.
В частности, в январе 2022 года артист в образе Верки Сердючки исполнил со сцены песню националистического характера о Степане Бандере — лидере организаций, запрещенных в РФ как экстремистские.
Кроме того, в 2022 году в интервью Катерине Гордеевой* Данилко заявил, что переговоры между Украиной и Россией невозможны. Еще один эпизод относится к июню 2023 года, когда артист выступил на фестивале "Рандеву" в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.
Курбаков пояснил, что в России за распространение материалов с призывами к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии, а также за оправдание деятельности террористических организаций предусмотрена уголовная ответственность.
В случае с Данилко речь может идти о возбуждении уголовного дела по двум статьям: ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства" — максимальное наказание до шести лет лишения свободы, а также ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" — максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.
Андрей Данилко широко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. После 2022 года исполнитель неоднократно высказывался в негативном ключе в отношении России и российских властей.
* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента
13:48:57 10-03-2026
Так а как ему предъявить? Он надеется, что по итогу еще сам предъявит
14:26:26 10-03-2026
Гость (13:48:57 10-03-2026) Так а как ему предъявить? Он надеется, что по итогу еще сам ...
Отправить голубем
17:54:10 10-03-2026
Все безумнее и безумнее! Дурничек потом не хватит, чтобы всех этих Сумасбродов содержать.
10:59:33 11-03-2026
Бред какой-то.