Верка Сердючка рискует получить до шести лет тюрьмы в России

Речь может идти о возбуждении уголовного дела по двум статьям

10 марта 2026, 13:32, ИА Амител

Верка Сердючка / Фото: стоп-кадр с видео

Российскому юристу и общественному деятелю Ивану Курбакову стало известно, что украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, может грозить до шести лет лишения свободы в России.

Причиной возможного уголовного преследования называются призывы к экстремизму и пропаганда националистической идеологии, сообщает РИА Новости.

По словам Курбакова, ряд публичных действий и высказываний Данилко могут быть квалифицированы в соответствии с российским законодательством как противоправный.

В частности, в январе 2022 года артист в образе Верки Сердючки исполнил со сцены песню националистического характера о Степане Бандере — лидере организаций, запрещенных в РФ как экстремистские.

Кроме того, в 2022 году в интервью Катерине Гордеевой* Данилко заявил, что переговоры между Украиной и Россией невозможны. Еще один эпизод относится к июню 2023 года, когда артист выступил на фестивале "Рандеву" в Юрмале, где собирали средства для ВСУ.

Курбаков пояснил, что в России за распространение материалов с призывами к экстремизму, пропаганду националистической или экстремистской идеологии, а также за оправдание деятельности террористических организаций предусмотрена уголовная ответственность.

В случае с Данилко речь может идти о возбуждении уголовного дела по двум статьям: ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства" — максимальное наказание до шести лет лишения свободы, а также ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" — максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

Андрей Данилко широко известен благодаря сценическому образу Верки Сердючки. После 2022 года исполнитель неоднократно высказывался в негативном ключе в отношении России и российских властей.

* Физическое лицо, выполняющее обязанности иноагента