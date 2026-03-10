Летний отдых на Алтае заметно подорожает в 2026 году из-за "классической рыночной модели"

10 марта 2026, 13:39, ИА Амител

Горный Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Летний отдых в 2026 году обойдется россиянам в среднем на 8–12% дороже, чем год назад, при этом заметнее всего он подорожает в природных туристических регионах, рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

По словам эксперта, заметнее всего подорожает отдых "на традиционно перегруженных российских курортах":

«Это прежде всего Черноморское побережье — Сочи, Геленджик, Крым. Кавказские курорты и санаторные направления. Природные туристические регионы — Алтай, Байкал, Камчатка».

На этих курортах, указал Акрамов, действует классическая рыночная модель "спрос — предложение": количество новых гостиниц увеличивается медленно, поэтому при высокой загрузке цены неизбежно повышаются.

Эксперт отметил, что динамика роста стоимости отдыха (8–12%) соответствует инфляции в секторе услуг и росту издержек туристической отрасли.

При этом, добавил Акрамов, темпы роста цен замедлились, поскольку в предыдущие годы они нередко превышали 20-30%. В итоге сейчас рынок постепенно "выходит на более устойчивую траекторию".

Ранее amic.ru выяснил, что отдых в Горном Алтае стал "заоблачно дорогим": лучше купить квартиру или слетать в Китай. При этом туристы выбирают зимний Алтай, несмотря на баснословные цены.