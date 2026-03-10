Летний отдых на Алтае заметно подорожает в 2026 году из-за "классической рыночной модели"
Количество новых гостиниц увеличивается медленно, поэтому при высокой загрузке цены неизбежно повышаются
10 марта 2026, 13:39, ИА Амител
Летний отдых в 2026 году обойдется россиянам в среднем на 8–12% дороже, чем год назад, при этом заметнее всего он подорожает в природных туристических регионах, рассказал ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.
По словам эксперта, заметнее всего подорожает отдых "на традиционно перегруженных российских курортах":
«Это прежде всего Черноморское побережье — Сочи, Геленджик, Крым. Кавказские курорты и санаторные направления. Природные туристические регионы — Алтай, Байкал, Камчатка».
На этих курортах, указал Акрамов, действует классическая рыночная модель "спрос — предложение": количество новых гостиниц увеличивается медленно, поэтому при высокой загрузке цены неизбежно повышаются.
Эксперт отметил, что динамика роста стоимости отдыха (8–12%) соответствует инфляции в секторе услуг и росту издержек туристической отрасли.
При этом, добавил Акрамов, темпы роста цен замедлились, поскольку в предыдущие годы они нередко превышали 20-30%. В итоге сейчас рынок постепенно "выходит на более устойчивую траекторию".
Ранее amic.ru выяснил, что отдых в Горном Алтае стал "заоблачно дорогим": лучше купить квартиру или слетать в Китай. При этом туристы выбирают зимний Алтай, несмотря на баснословные цены.
13:44:52 10-03-2026
Нафиг он нужен, есть же Турция, Вьетнам , после них в дыру Алтай ехать не хочется, ещё за дикие цены.
13:51:34 10-03-2026
уже понятно, что алтай и белокуриха ориентируются на москвичей с их зарплатами и на китайских туристов.
остальные в официанты и на дачу
13:59:55 10-03-2026
по итогам 2025 года отдых в Горном и так стал самым дорогим по стране
19:07:23 10-03-2026
За это кто-то должен ответить!
00:54:24 11-03-2026
А давайте вытравим комаров и будет на Алтае лучше чем в республике!