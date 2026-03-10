В России почти все новое жилье имеет серьезные дефекты
Эксперты опасаются, что передача жилья с недоделками может превратиться в рыночную норму
10 марта 2026, 13:09, ИА Амител
В России сохраняется крайне высокая доля новостроек, сдаваемых с дефектами, — об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования центра "Аналитика. Бизнес. Право".
Статистика демонстрирует устойчиво негативные показатели: в 2022 году доля дефектных новостроек составляла 90%, в 2023‑м выросла до 95%, в 2024‑м немного снизилась до 90%, а по итогам прошлого года достигла 93%.
Эксперты прогнозируют, что в 2026–2028 годах уровень дефектных новостроек закрепится на отметке 95 %, а в 2029–2030 годах лишь умеренно скорректируется до 94%.
Такие цифры свидетельствуют об отсутствии устойчивого улучшения качества сдаваемого жилья и указывают на то, что дефекты носят не эпизодический, а массовый и повторяющийся характер.
Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют длительный мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за подобные нарушения. По их мнению, это создает демотивирующую среду: у застройщиков снижается стимул оперативно устранять недостатки до сдачи домов.
Авторы исследования выразили серьезную озабоченность тем, что передача жилья с дефектами может превратиться в рыночную норму. Это, в свою очередь, неминуемо приведет к росту расходов для покупателей и подорвет их доверие к первичному рынку недвижимости.
14:43:13 10-03-2026
А потом это новое жилье начнет разваливаться как аварийное.
14:55:18 10-03-2026
Татьяна (14:43:13 10-03-2026) А потом это новое жилье начнет разваливаться как аварийное.... Примеры есть? Или только струйные извержения?
15:01:28 10-03-2026
Гость (14:55:18 10-03-2026) Примеры есть? Или только струйные извержения?... Жилой комплекс на улице Пролетарской, 148-150, был построен в 2018 году. Но уже в мае 2021 года жильцы обратились в управляющую компанию и к застройщику: дома, по их словам, начали разваливаться. Так, по стенам подземной парковки по время дождей потекла вода, появилась плесень, внутри и снаружи дома начала отслаиваться плитка, образовались трещины, по периметру начал разрушаться цоколь. При этом сам дом всё ещё находится на гарантии застройщика. Однако обратной связи от него люди не видят.
Еще кучу привести?
15:35:18 10-03-2026
Гость (14:55:18 10-03-2026) Примеры есть? Или только струйные извержения?... Ютюб пестрит съемками косяков застройщиков. От "криво-косо" но косметически и безопасно, до отслоения декоративной фасадной кладки многометровыми пластами и кирпичами, уложенными насухую, без раствора, со сквозными щелями с улицы до внутриквартирного гипсокартона (но это больше в Москве).
16:37:52 10-03-2026
Гость (15:35:18 10-03-2026) Ютюб пестрит съемками косяков застройщиков. От "криво-косо" ...
В Питере строят ещё хуже, чем в Москве. Общероссийский лидер в строительстве человейников, Саломёт, лидирует и по самому низкому качеству строительства.
16:12:14 10-03-2026
Гость (14:55:18 10-03-2026) Примеры есть? Или только струйные извержения?... Вы несогласны с тем, что строят плохо? Вы, набрав примеров в свою копилку, скажете: "Даа, действительно, непорядок!" и отправитесь переделывать? Или что?
14:56:41 10-03-2026
На каждый дом застройщик заводит новое юр лицо ООО. После продажи последней квартиры юр лицо закрывается. Потом ищи сыщи))) Россия!
14:59:27 10-03-2026
Так мало того, они(застройщики) ещё и щёки надувают, что их "бедных" терроризируют покупатели квартир этими самыми недочётами. Как так, они снизошли нам продать квартиру всего лишь за 6 млн, и всего то лишь с трещиной в стене, а мы(покупатели) такие неблагодарные ещё и возмущаемся, к адвокатам идём и в суды на них подаём после окончания амнистии.
16:09:28 10-03-2026
Гость (14:55:18 10-03-2026) Примеры есть? Или только струйные извержения?... Знакомый купил квартиру в новом доме на Путиловской, угловую верхнюю. Промерзающие и плесневеющие углы (утепляли пол технического этажа за счет застройщика, потом утепляли дополнительно сами), не работающая вентиляция (от них короб шел ВБОК а не вверх), сырость и плесень в санузле. Сифонило от окон и балконной двери, вскрывали, запенивали. Что-то еще было, года три доделывали, судились с застройщиком. Сейчас спасаются установленной принудительной вытяжной вентиляцией.
18:40:20 10-03-2026
Надо чтобы не орлицо отвечало, которое потом переименовывается и, вроде, не с кого спросить, а конкретные лица, пофамильно и лет двадцать после строительства, иобязательно! жадные приёмщики. Этих вообще хорошо бы заставить жить в этих домах. Но похоже, кто-то из... , да много кто из них, чего уж там, получает взятки от оборзевших юрлиц и строителей миллиардеров. Да у нас вся власть прогнила коррупцией. Уже сами чиновники, депутаты, защитники порядка говорят об этом изо всех дыр. Только вот не слышат сами себя.
20:07:45 10-03-2026
Ладно ремонт можно сделать а слышимость ведь это нечто.а если у соседей шумная собака то финишь
20:46:46 10-03-2026
Тем временем семейные ипотеки выдаются только на этот шлак новостройный в котором еще несколько лет после сдачи с маленьким ребенком жить невозможно из-за ремонтов у всех соседей