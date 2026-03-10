В России почти все новое жилье имеет серьезные дефекты

Эксперты опасаются, что передача жилья с недоделками может превратиться в рыночную норму

10 марта 2026, 13:09, ИА Амител

В России сохраняется крайне высокая доля новостроек, сдаваемых с дефектами, — об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования центра "Аналитика. Бизнес. Право".

Статистика демонстрирует устойчиво негативные показатели: в 2022 году доля дефектных новостроек составляла 90%, в 2023‑м выросла до 95%, в 2024‑м немного снизилась до 90%, а по итогам прошлого года достигла 93%.

Эксперты прогнозируют, что в 2026–2028 годах уровень дефектных новостроек закрепится на отметке 95 %, а в 2029–2030 годах лишь умеренно скорректируется до 94%.

Такие цифры свидетельствуют об отсутствии устойчивого улучшения качества сдаваемого жилья и указывают на то, что дефекты носят не эпизодический, а массовый и повторяющийся характер.

Основной причиной сложившейся ситуации эксперты называют длительный мораторий на взыскание штрафов и неустоек с застройщиков за подобные нарушения. По их мнению, это создает демотивирующую среду: у застройщиков снижается стимул оперативно устранять недостатки до сдачи домов.

Авторы исследования выразили серьезную озабоченность тем, что передача жилья с дефектами может превратиться в рыночную норму. Это, в свою очередь, неминуемо приведет к росту расходов для покупателей и подорвет их доверие к первичному рынку недвижимости.

