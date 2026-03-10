Резкое похолодание до -27 и сильный ветер. На Алтае объявили штормовое предупреждение

Ожидается небольшой снег, метели, на дорогах сильная гололедица

10 марта 2026, 13:56, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вечер 10 марта и сутки 11 марта, сообщает региональный Гидрометцентр. 

«Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, мокрый снег, переходящий в снег, местами сильный, гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. 11 марта резкое похолодание», — предупредили синоптики.

В Алтайском крае

Ночью 11 марта. Температура -14...-19 градусов, по западу местами -20...-25 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, в начале ночи мокрый снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Днем 11 марта. Температура -12...-17 градусов, в предгорьях местами до -7 градусов. Небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Ночью 12 марта. Температура -17...-22 градуса, местами до -27 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, местами порывы 19–24 м/с.

Днем 12 марта. Температура -2...-7 градусов, по северо-востоку местами до -12 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

В Барнауле

Ночью 11 марта. Температура -17...-19 градусов. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, утром порывы до 24 м/с.

Днем 11 марта. Температура -13...-15 градусов. В первой половине дня небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, утром порывы до 24 м/с.

Ночью 12 марта. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 10–15 м/с.

Днем 12 марта. Температура -5...-7 градусов. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с.

Жителей Алтайского края предупредили о гололеде, мокром снеге и сильном ветре 10 марта

При возможном дальнейшем ухудшении погоды следует по возможности отказаться от дальних поездок
Комментарии 8

Гость

14:38:40 10-03-2026

Срочно улицы очищайте! Срочно! Тротуары,дворы и проезжие части! Срочно!!!

Гость

15:14:33 10-03-2026

Гость (14:38:40 10-03-2026) Срочно улицы очищайте! Срочно! Тротуары,дворы и проезжие час... Какой нервный и смешной. Ща, всё бросили и побежали чистить. Через неделю само растает.

Гость

16:10:09 10-03-2026

Завтра будет сплошной каток! Стариков и детей пожалейте)))
Возле остановок и школ утречком посыпьте песочком, пожалуйста. Чай на Оби город стоит. Не такой уж и дорогой, наверное, песок-то.

Гость

16:16:09 10-03-2026

Плохо. Замёрзнет все. Гололёд будет.

Гость

20:53:51 10-03-2026

Гость (16:16:09 10-03-2026) Плохо. Замёрзнет все. Гололёд будет.... Да чтобы гадюкинцев выморозило!

Гость

17:52:23 10-03-2026

Что за бред? Где такие прогнозы нашли?

Гость

20:13:51 10-03-2026

Гость (17:52:23 10-03-2026) Что за бред? Где такие прогнозы нашли? ... ру метео Барнаул-смотри...точный прогноз

Гость

20:53:16 10-03-2026

Гость (17:52:23 10-03-2026) Что за бред? Где такие прогнозы нашли? ...
Им в национальном мессенджере присылают!

