Резкое похолодание до -27 и сильный ветер. На Алтае объявили штормовое предупреждение

Ожидается небольшой снег, метели, на дорогах сильная гололедица

10 марта 2026, 13:56, ИА Амител

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вечер 10 марта и сутки 11 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, мокрый снег, переходящий в снег, местами сильный, гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. 11 марта резкое похолодание», — предупредили синоптики.

В Алтайском крае

Ночью 11 марта. Температура -14...-19 градусов, по западу местами -20...-25 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, в начале ночи мокрый снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Днем 11 марта. Температура -12...-17 градусов, в предгорьях местами до -7 градусов. Небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

Ночью 12 марта. Температура -17...-22 градуса, местами до -27 градусов. Местами небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 10–15 м/с, местами порывы 19–24 м/с.

Днем 12 марта. Температура -2...-7 градусов, по северо-востоку местами до -12 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, местами порывы до 24 м/с.

В Барнауле

Ночью 11 марта. Температура -17...-19 градусов. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, утром порывы до 24 м/с.

Днем 11 марта. Температура -13...-15 градусов. В первой половине дня небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с, утром порывы до 24 м/с.

Ночью 12 марта. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 10–15 м/с.

Днем 12 марта. Температура -5...-7 градусов. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 14–19 м/с.