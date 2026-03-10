В Петрозаводске женщина лишилась ребенка из-за отказа врачей в госпитализации
28-летняя Ольга семь лет ждала второго малыша, но на позднем сроке врачи несколько раз отказывали ей в госпитализации
10 марта 2026, 23:01, ИА Амител
В Петрозаводске семья 28-летней Ольги С. переживает страшную утрату. На 36-й неделе беременности у женщины погиб ребенок. Как пишет karelinform.ru со ссылкой на Gubdaily, малыша ждали семь лет — после рождения первенца супруги долго не могли снова стать родителями.
Беременность протекала тяжело. Ольгу мучили боли, сильные отеки, низкий гемоглобин. Врачи предупреждали о высоком риске преэклампсии. В начале января будущую маму направили в перинатальный центр, но госпитализировать не стали.
«После обследования сказали, что серьезных причин для лечения в стационаре нет», — вспоминает женщина.
Через несколько дней история повторилась: несмотря на жалобы, ее снова отправили домой. Ольга решила довериться врачам и уехала.
21 января она почувствовала, что ребенок ведет себя необычно, а вечером допплер не уловил сердцебиения. Семья срочно поехала в перинатальный центр. Там после обследований врачи сообщили страшную новость — сердцебиение отсутствует.
В тот же вечер Ольге провели операцию, мальчик родился мертвым.
В послеродовом отделении женщина особенно боялась слышать детский плач. Некоторые слова персонала лишь усиливали боль:
«Ты молодая, родишь себе еще, бабы рожают же. Ну мертвый, ну ничего».
Экспертиза показала, что причиной гибели плода стала гипоксия на фоне тромбоза вены пуповины при осложненной беременности. Родные уверены: если бы Ольгу госпитализировали раньше, ребенка можно было спасти. Семья добивается проверки и ждет ответов от медиков.
07:40:22 11-03-2026
во твари
08:46:32 11-03-2026
Гость (07:40:22 11-03-2026) во твари... Оптимизация в действии
09:03:25 11-03-2026
Слышь, рожай!
10:05:32 11-03-2026
К сожалению, ответ будет отпиской - что-то, вроде, "в действиях врачей ошибки не было" и все. Сама проходила через подобное. В 2017 году было экстренное кесарево (отслойка плаценты). Так никто ничего толком не объяснил, ребенка не показали. Только на операционном столе (когда еще даже не зашили меня) врачи объясняли только одно: никто не виноват в том, что с вами случилось, так бывает и все. Потом еще в реанимацию врач приходила (когда от наркоза еще не отошла) и говорила "мы вашей реакции не поняли в операционной". То есть была изначально установка, чтобы никуда не ходила я не жаловалась. А да...Еще выписали с формулировкой "швы сходите платно снимете, так как праздничные дни". Даже не подсказали ГДЕ платно можно снять. Ну и это при том, что роддом работает круглосуточно и без выходных.
10:36:14 11-03-2026
Женщины ! Перестаньте свои роды , плаценты , пуповины выносить на показ..это личное
11:40:02 11-03-2026
Гость (10:36:14 11-03-2026) Женщины ! Перестаньте свои роды , плаценты , пуповины выноси... отключи интернет не психуй