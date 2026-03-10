В Петрозаводске женщина лишилась ребенка из-за отказа врачей в госпитализации

28-летняя Ольга семь лет ждала второго малыша, но на позднем сроке врачи несколько раз отказывали ей в госпитализации

10 марта 2026, 23:01, ИА Амител

В Петрозаводске семья 28-летней Ольги С. переживает страшную утрату. На 36-й неделе беременности у женщины погиб ребенок. Как пишет karelinform.ru со ссылкой на Gubdaily, малыша ждали семь лет — после рождения первенца супруги долго не могли снова стать родителями.

Беременность протекала тяжело. Ольгу мучили боли, сильные отеки, низкий гемоглобин. Врачи предупреждали о высоком риске преэклампсии. В начале января будущую маму направили в перинатальный центр, но госпитализировать не стали.

«После обследования сказали, что серьезных причин для лечения в стационаре нет», — вспоминает женщина.

Через несколько дней история повторилась: несмотря на жалобы, ее снова отправили домой. Ольга решила довериться врачам и уехала.

21 января она почувствовала, что ребенок ведет себя необычно, а вечером допплер не уловил сердцебиения. Семья срочно поехала в перинатальный центр. Там после обследований врачи сообщили страшную новость — сердцебиение отсутствует.

В тот же вечер Ольге провели операцию, мальчик родился мертвым.

В послеродовом отделении женщина особенно боялась слышать детский плач. Некоторые слова персонала лишь усиливали боль:

«Ты молодая, родишь себе еще, бабы рожают же. Ну мертвый, ну ничего».

Экспертиза показала, что причиной гибели плода стала гипоксия на фоне тромбоза вены пуповины при осложненной беременности. Родные уверены: если бы Ольгу госпитализировали раньше, ребенка можно было спасти. Семья добивается проверки и ждет ответов от медиков.