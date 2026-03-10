Семьи с двумя детьми получат новую меру поддержки в Алтайском крае

10 марта 2026, 13:51, ИА Амител

С 2026 года в Алтайском крае начнет действовать новая мера социальной поддержки для семей с детьми. Речь идет о ежегодной выплате, которая позволит частично вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц, сообщили в отделении Соцфонда России по Алтайскому краю.

Получить такую выплату смогут работающие граждане России, постоянно проживающие в регионе и воспитывающие двух и более детей. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в крае.

При рассмотрении заявления специалисты будут учитывать общий доход семьи за год, предшествующий обращению. В расчет войдут поступления от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности всех членов семьи. Также будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: проверят наличие движимого и недвижимого имущества, а также отсутствие задолженности по алиментам.

К членам семьи относятся заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно. При соблюдении условий выплату смогут получить оба родителя. При этом сама выплата не будет учитываться в доходах семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между фактически уплаченным НДФЛ за предыдущий год и налогом, рассчитанным с того же дохода по сниженной ставке 6%. Таким образом часть ранее уплаченных средств вернется в семейный бюджет. Например, если отец двоих детей зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц, сумма возврата может превысить 50 тысяч рублей в год. Выплата будет перечисляться один раз в год.

Для оформления необходимо подать заявление в региональное отделение Социального фонда России с 1 июня по 1 октября текущего года. Сделать это можно через портал "Госуслуги", лично в отделении фонда или через многофункциональные центры.

«Весь процесс максимально упрощен: необходимые сведения специалисты отделения запросят самостоятельно в рамках системы межведомственного взаимодействия. Решение о назначении выплаты принимается в течение десяти рабочих дней, а уведомление о результате поступит в личный кабинет на портале госуслуг», — сообщила управляющий региональным отделением Социального фонда Ольга Клиндухова.

Ранее в Госдуме приняли закон, расширяющий меры поддержки многодетных семей, сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. Ключевое нововведение — сохранение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей даже при незначительном превышении установленного уровня дохода.