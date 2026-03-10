Более трети опрошенных россиян намерены искать подработку на весну

Чаще всего о таких планах заявляли представители строительной отрасли

10 марта 2026, 14:03, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Согласно исследованию сервисов "Работа.ру" и "Подработка", этой весной искать подработку планируют более трети опрошенных россиян — 38%.

Данные исследования, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, демонстрируют заметную заинтересованность в дополнительном заработке среди представителей разных профессиональных сфер.

Наиболее активны в этом отношении работники строительства (45% планируют искать подработку) и ретейла (40%).

Заметная доля респондентов, задумывающихся о дополнительном доходе, также зафиксирована среди работников агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии — по 33%.

В медицинской сфере о подработке размышляют 30% опрошенных, в сфере IT и телекома — 28%.

Анализ предпочтений по направлениям поиска подработки показывает, что чаще всего россияне нацелены на сферу продаж и закупок (19%), строительство (16%) и транспорт с логистикой (12%).

В числе других популярных направлений — производство, агропром и бытовые услуги (по 11%), IT и телеком (10%), а также управление персоналом и ретейл (по 9%).

Исследование проводилось с 23 по 26 февраля, в нем приняли участие более 3,2 тысячи россиян.

