Более трети опрошенных россиян намерены искать подработку на весну
Чаще всего о таких планах заявляли представители строительной отрасли
10 марта 2026, 14:03, ИА Амител
Согласно исследованию сервисов "Работа.ру" и "Подработка", этой весной искать подработку планируют более трети опрошенных россиян — 38%.
Данные исследования, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, демонстрируют заметную заинтересованность в дополнительном заработке среди представителей разных профессиональных сфер.
Наиболее активны в этом отношении работники строительства (45% планируют искать подработку) и ретейла (40%).
Заметная доля респондентов, задумывающихся о дополнительном доходе, также зафиксирована среди работников агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии — по 33%.
В медицинской сфере о подработке размышляют 30% опрошенных, в сфере IT и телекома — 28%.
Анализ предпочтений по направлениям поиска подработки показывает, что чаще всего россияне нацелены на сферу продаж и закупок (19%), строительство (16%) и транспорт с логистикой (12%).
В числе других популярных направлений — производство, агропром и бытовые услуги (по 11%), IT и телеком (10%), а также управление персоналом и ретейл (по 9%).
Исследование проводилось с 23 по 26 февраля, в нем приняли участие более 3,2 тысячи россиян.
Ранее сообщалось, что россиянки бросают младенцев и выходят из декрета из-за страха потерять работу.
14:14:30 10-03-2026
вскапеывать участок щас надо будет под картофан и морковочку
это даже не подработка а труд штыковой лопатой. Тяжелый труд
14:20:56 10-03-2026
Гость (14:14:30 10-03-2026) вскапеывать участок щас надо будет под картофан и морковочку... Уже давно придумали мотокультиваторы. Никаких "болящих и не разгибающихся" спин, после его использования, нет.
14:33:23 10-03-2026
Гость (14:20:56 10-03-2026) Уже давно придумали мотокультиваторы. Никаких "болящих и не ... Минитрактор с плугом - вот это норм. А все эти мотокультиваторы - это именно культиваторы. Вспахать ими невозможно.
14:48:59 10-03-2026
Гость (14:33:23 10-03-2026) Минитрактор с плугом - вот это норм. А все эти мотокультиват...
А ты у всех соседей по огороду минитрактор с плугом замечаешь?!
14:38:28 10-03-2026
Гость (14:20:56 10-03-2026) Уже давно придумали мотокультиваторы. Никаких "болящих и не ... после нескольких лет вспашки этим мотокультиватором пришел к выводу что после вскапывания лопатой сорняков меньше...Прополка на жаре гораздо более трудоемкое занятие нежели вскапывание участка лопатой в прохладу весной...Химозой для убивания сорняков не хочется воспользоваться-пестициды явно не полезны...
15:19:10 10-03-2026
Гость (14:20:56 10-03-2026) Уже давно придумали мотокультиваторы. Никаких "болящих и не ... пахал хоть раз мотоблоком или культиватором? сказочник. Там нагрузка на руки и спину похлеще чем от лопаты. А еще, его покупать не выгодно, ибо он себя никогда не окупит. И поэтому либо нанимать, желательно минитрактор, еслиесть подъезд, либо лопаткой, а мотокультиваторы, под картофан еще куда не шло, а по нормальному огород вспахать им далеко не каждый сможет. Говорю как обладатель култиватора, на который каждый год смотрю и думаю, нафиг купил, лучше бы нанял на эти деньги минитрактор.
15:44:52 10-03-2026
Гость (15:19:10 10-03-2026) пахал хоть раз мотоблоком или культиватором? сказочник. Там ... Сказочник, первую механизированную копалку я начал юзать в конце 80 -х годов. На базе бензопилы дружба. Сделанную в Бийске. Для участка в 4 сотки его хватало за глаза. Конечно весной с 2-х тактником пихлом бывали танцы. Потом взяли еще один участок в 10 соток. И купили нормальный агрегат. Двиг 4-х тактник хондовский, реверс и т.д. весной с полпинка заводится. Пашу им и весной и осенью. И на улице и в теплицах.
Ты конечно не поверишь, но мне как то пофиг...
21:50:45 10-03-2026
Гость (15:44:52 10-03-2026) Сказочник, первую механизированную копалку я начал юзать в к... Пихло, юзать "Дружба", в следующий раз пишите про вертолет на базе бензопилы Урал (он хоть помощнее), как вас эскадрилья МИ-8 догоняла в конце 80х.
14:58:00 10-03-2026
лопатой вскапывать - самое здоровое дело. Трактор и культиватор орошают землю свинцом
химозой сорняки травить это себя потом травить - все эти вещества после остаются накапливаются в земле и появляются в вашей еде - дуст например. Вы что думали ддт уже в эти травилки не входит? серьезно?
15:02:41 10-03-2026
Гость (14:58:00 10-03-2026) лопатой вскапывать - самое здоровое дело. Трактор и культива...
"Трактор и культиватор орошают землю свинцом"
Так не используйте свинцовый культиватор для орошения)))
15:04:15 10-03-2026
Гость (14:58:00 10-03-2026) лопатой вскапывать - самое здоровое дело. Трактор и культива... такое здоровое дело до горба доведет вас.
14:59:54 10-03-2026
штыковой лопатой 6 соток вскопать это конечно жестко, но ля закаляет организм. Рука становится тяжелая а корпус крепким