Морозно и снежно. Какая погода ждет Алтайский край 11 марта

Синоптики обещают небольшой снег

11 марта 2026, 06:01, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 11 марта. Такой прогноз сделали в региональном Гидрометцентре.

Синоптики обещают небольшой снег. Местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 12–17 м/с, порывы до 22 м/с, местами — 25 м/с и более.

В Барнауле -13...-15 градусов. В первой половине дня небольшой снег, возможна метель, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12–17 м/с, утром порывы до 22 м/с.