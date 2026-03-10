В Барнауле стали строить немного меньше жилья, чем в прошлом году. Рейтинг городов

В начале 2026 года на каждого жителя приходится 0,88 кв. метра строящегося жилья, а ровно год назад было 0,93 кв. метра

10 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул занял 61-е место из 100 в рейтинге городов России по масштабам квартирного строительства, а Горно-Алтайск — 83-е, сообщает РИА Новости.

Города ранжировались по площади строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в административных центрах субъектов РФ, а также крупнейших городах России.

«В Барнауле площадь строящихся квартир в начале 2026 года — 0,88 кв. метра на человека», — говорится в исследовании.

В Горно-Алтайске этот показатель почти в два раза меньше: здесь строят 0,47 кв. метра на человека.

Среди сибирских городов выше всех расположился Новосибирск (27-е место), где на человека в начале 2026 года строили 1,57 кв. метра. Красноярск попал на 34-ю строчку — 1,38 кв. метра. Иркутск с показателем 1,27 кв. метра занял 37-е место.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где на каждого жителя строится 4,39 кв. метра жилья. Вторую строчку рейтинга занимает Тюмень, где возводится 3,93 кв. метра. На третье место неожиданно попал Майкоп, где за 2025 год более чем в два раза вырос объем строительства и на начало 2026 года возводится 3,57 кв. метра жилья на жителя.

Последнюю строчку занимает Саратов — 0,11 кв. метра на душу населения. Также в аутсайдеры попали Нижний Тагил (0,15), Новокузнецк (0,16) и Комсомольск-на-Амуре (0,18).

Напомним, в прошлом году Барнаул занял 56-е место в рейтинге городов по масштабам строительства жилья. На каждого жителя приходилось 0,93 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на 9% перевыполнили годовой план по вводу жилья. По итогам 2025 года в регионе ввели в эксплуатацию более 882 тысяч квадратных метров жилой площади.