Неосторожность при курении привела к пожару в частном доме в Бийске
К моменту прибытия пожарных внутри помещения горели мебель и личные вещи
10 марта 2026, 14:33, ИА Амител
В Бийске днем 9 марта произошел пожар в частном жилом доме. Из горящего здания спасли женщину, она получила травмы.
Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в двухквартирном частном доме. К моменту прибытия пожарных внутри помещения горели мебель и личные вещи.
Во время тушения огня бойцы газодымозащитной службы обнаружили и спасли находившуюся в доме женщину. Пострадавшую передали медикам.
«К ликвидации пожара привлекались девять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров», — отметили в ведомстве.
Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Точные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
14:40:01 10-03-2026
Минздрав предупреждал?Предупреждал!
15:20:30 10-03-2026
Курение? Бухая поди была как не в себя.