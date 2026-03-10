Неосторожность при курении привела к пожару в частном доме в Бийске

К моменту прибытия пожарных внутри помещения горели мебель и личные вещи

10 марта 2026, 14:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края
Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Бийске днем 9 марта произошел пожар в частном жилом доме. Из горящего здания спасли женщину, она получила травмы.

Как сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло в двухквартирном частном доме. К моменту прибытия пожарных внутри помещения горели мебель и личные вещи.

Во время тушения огня бойцы газодымозащитной службы обнаружили и спасли находившуюся в доме женщину. Пострадавшую передали медикам.

«К ликвидации пожара привлекались девять сотрудников МЧС и три единицы спецтехники. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Точные обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Комментарии 2

Ииииииигорь

14:40:01 10-03-2026

Минздрав предупреждал?Предупреждал!

Гость

15:20:30 10-03-2026

Курение? Бухая поди была как не в себя.

