Лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото для России на Паралимпиаде в Италии
В активе сборной уже четыре медали
10 марта 2026, 21:32, ИА Амител
Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпийских играх в Италии, сообщает РИА Новости.
24-летняя спортсменка выступала в классе NS1. В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.
Второе место заняла немка Леони Мария Вальтер (отставание — 8,6 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Линн Кацмайер (+9,2).
Для Багиян эта медаль стала первой в карьере на Играх. Ранее она была бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.
Это вторая золотая медаль сборной России на Паралимпиаде. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла супергигант. Всего в копилке российской команды две золотые и две бронзовые награды.
Всего в Играх участвуют шесть россиян. Они выступают с национальной символикой впервые с 2014 года. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта.
