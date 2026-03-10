Лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото для России на Паралимпиаде в Италии

В активе сборной уже четыре медали

10 марта 2026, 21:32, ИА Амител

Лыжи, гонка / Фото: из архива amic.ru

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в спринтерской гонке классическим стилем на Паралимпийских играх в Италии, сообщает РИА Новости.

24-летняя спортсменка выступала в классе NS1. В финале она преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.

Второе место заняла немка Леони Мария Вальтер (отставание — 8,6 секунды), третьей финишировала ее соотечественница Линн Кацмайер (+9,2).

Для Багиян эта медаль стала первой в карьере на Играх. Ранее она была бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

Это вторая золотая медаль сборной России на Паралимпиаде. Накануне горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла супергигант. Всего в копилке российской команды две золотые и две бронзовые награды.

Всего в Играх участвуют шесть россиян. Они выступают с национальной символикой впервые с 2014 года. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 15 марта.