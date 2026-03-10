Барнаульские полицейские обнаружили необычный сувенир в багаже жительницы Алтайского края

В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении

10 марта 2026, 13:16, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

На железнодорожном вокзале Барнаула при досмотре багажа у жительницы Алтайского края обнаружили винтовочный патрон, изготовленный промышленным способом.

По информации управления по обеспечению деятельности мировых судей региона, опасную находку выявили сотрудники транспортной полиции во время проверки личных вещей пассажирки. Боеприпас предназначался для стрельбы из огнестрельного оружия.

«В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.10 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за незаконное хранение, перевозку или использование оружия и патронов к нему», — отметили в ведомстве.

В суде жительница края признала свою вину. Она пояснила, что хранила патрон как сувенир и взяла его с собой, при этом разрешения на оружие никогда не получала.

Мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного района Барнаула признал женщину виновной и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

