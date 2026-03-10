Во время цветения опрыскивания прекращают, чтобы не навредить пчелам

10 марта 2026, 22:16, ИА Амител

Защиту сада от вредителей нужно начинать ранней весной, до пробуждения почек деревьев. Это поможет уничтожить зимующие формы болезней, рассказал "Газете.ru" депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, весенняя обработка сада — сложный процесс, требующий системного подхода.

«Готовь сани летом, а опрыскиватель — с первыми проталинами», — советует Чаплин.

Многие садоводы ошибаются, ожидая тепла и начиная обработку, когда почки уже распускаются. Однако эксперт утверждает, что защиту сада нужно начинать значительно раньше и проводить поэтапно, решая конкретные задачи на каждом этапе.

«Первое опрыскивание проводят ранней весной, когда среднесуточная температура поднимается до +4…+5 градусов, а снег еще не растаял. Почки деревьев находятся в состоянии покоя. Обработку выполняют для борьбы с зимующими формами грибковых заболеваний (парша, монилиоз, коккомикоз), а также с яйцами тли и клещей в трещинах коры», — рассказал депутат.

Чаплин рекомендует использовать бордосскую жидкость, медный купорос или смесь медного купороса с мочевиной, которая не только борется с грибками, но и действует как инсектицид, задерживая цветение и защищая сад от возвратных заморозков. Некоторые садоводы применяют препараты на основе вазелинового масла, создающие защитную пленку на коре, препятствующую дыханию вредителей.

Второй этап наступает, когда почки активно растут и появляются первые признаки зеленого конуса. В это время просыпаются долгоносики, пилильщики и листовертки. Чаплин советует повторить обработку современными инсектицидами до выдвижения бутонов.

Третий этап приходится на период появления розового бутона, перед цветением. В это время активизируются гусеницы плодожорки и другие вредители, атакующие завязи. Здесь нужно быть осторожным: после начала цветения опрыскивания прекращают, чтобы не навредить пчелам и не испортить урожай.

Последний этап — после окончания цветения, когда лепестки опадают. Закрепляют достигнутые результаты и проводят профилактику против вредителей и болезней на молодых завязях.

Перед опрыскиванием Чаплин рекомендует механически очистить сад: зачистить старую кору на штамбах, снять и уничтожить ловчие пояса, убрать прошлогодние листья и мумифицированные плоды, которые могут быть источником инфекции. Также нужно провести санитарную обрезку, удалив поврежденные и больные ветки, и обработать все спилы медным купоросом и садовым варом.

Чаплин подчеркивает важность изучения инструкций на упаковках препаратов. Он советует не смешивать средства, если их совместимость не подтверждена, и учитывать рекомендованный температурный диапазон, так как многие биологические препараты теряют эффективность при низких плюсовых температурах.