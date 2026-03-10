В Рубцовске выбрали новое место, где установят стелу "Город трудовой доблести"
Место для стелы сначала определили на улице Калинина, 13, — на территории, где ранее размещалась гостиница "Алей"
10 марта 2026, 16:03, ИА Амител
В 2023 году Рубцовску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Это стало высокой оценкой вклада жителей города в Победу в Великой Отечественной войне.
Теперь перед рубцовчанами стоит задача достойно увековечить память о героическом труде поколения победителей. О планах по установке стелы "Город трудовой доблести" рассказал временно исполняющий полномочия главы города Игорь Башмаков в своем Telegram‑канале.
Изначально предполагалось разместить памятник на улице Калинина, 13, — на месте бывшей гостиницы "Алей". Однако после детальной проработки вопроса с архитекторами, дизайнерами, а также профильными специалистами нашли более удачное решение.
На заседании общественной комиссии, куда вошли депутаты, представители общественности и эксперты, обсудили возможность переноса стелы. В результате большинством голосов утвердили новое место — площадь имени В. И. Ленина на пересечении улиц Калинина и Октябрьской.
«Именно здесь, в самом сердце города, стела будет смотреться наиболее достойно и станет настоящим украшением Рубцовска», — подчеркнул Игорь Башмаков.
Изменение локации повлекло за собой корректировку сроков. Работы начнутся уже в текущем году, а завершатся в 2027‑м — к 135‑летнему юбилею Рубцовска. Так стела станет подарком горожанам к знаменательной дате.
Благоустройство затронет не только площадь вокруг стелы, но и прежнюю площадку на улице Калинина, 13.
В итоге главная площадь города преобразится: станет просторнее и уютнее.
В работе активно участвует Российское военно‑историческое общество — уже готов примерный дизайн‑проект памятника.
Инициативу поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«За что я выражаю ему искреннюю благодарность. Уверен, что вместе мы создадим в Рубцовске еще одно значимое место памяти и гордости за наших земляков», — отметил временно исполняющий полномочия главы города.
Игорь Башмаков выразил уверенность, что совместными усилиями в Рубцовске появится еще одно значимое место — символ памяти и гордости за земляков.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске создали архитектурный совет для изменения облика города.
16:11:00 10-03-2026
"...Теперь перед рубцовчанами стоит задача достойно увековечить память о героическом труде поколения победителей".
Зашибись. Указ подписал один, а задача - у рубцовчан.
18:16:12 10-03-2026
правильное решение, очень в городе стелы не хватало. надо в каждом поставить
18:41:16 10-03-2026
И все беды города закончатся?
18:57:14 10-03-2026
А без стеллы Рубчику никак? Может лучше дороги там немного хоть гравием закидать?
00:28:36 11-03-2026
Ну захотел барин в каждом городе стелу поставить в целях укрепления сакральной власти - не качели же с лавочками устанавливать.
Магическое мышление - тренд современных руководителей, Трамп, напоимер хоровой молебен устраивает. При Эпштейне всё лучше было - попил крови, пожрал детей, пообщался с мировыми элитами.