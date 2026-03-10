В Рубцовске выбрали новое место, где установят стелу "Город трудовой доблести"

10 марта 2026, 16:03, ИА Амител

Стелу установят в Рубцовске / Фото: @bashmakov_i

В 2023 году Рубцовску было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести" — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Это стало высокой оценкой вклада жителей города в Победу в Великой Отечественной войне.

Теперь перед рубцовчанами стоит задача достойно увековечить память о героическом труде поколения победителей. О планах по установке стелы "Город трудовой доблести" рассказал временно исполняющий полномочия главы города Игорь Башмаков в своем Telegram‑канале.

Изначально предполагалось разместить памятник на улице Калинина, 13, — на месте бывшей гостиницы "Алей". Однако после детальной проработки вопроса с архитекторами, дизайнерами, а также профильными специалистами нашли более удачное решение.

На заседании общественной комиссии, куда вошли депутаты, представители общественности и эксперты, обсудили возможность переноса стелы. В результате большинством голосов утвердили новое место — площадь имени В. И. Ленина на пересечении улиц Калинина и Октябрьской.

«Именно здесь, в самом сердце города, стела будет смотреться наиболее достойно и станет настоящим украшением Рубцовска», — подчеркнул Игорь Башмаков.

Изменение локации повлекло за собой корректировку сроков. Работы начнутся уже в текущем году, а завершатся в 2027‑м — к 135‑летнему юбилею Рубцовска. Так стела станет подарком горожанам к знаменательной дате.

Благоустройство затронет не только площадь вокруг стелы, но и прежнюю площадку на улице Калинина, 13.

В итоге главная площадь города преобразится: станет просторнее и уютнее.

В работе активно участвует Российское военно‑историческое общество — уже готов примерный дизайн‑проект памятника.

Инициативу поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«За что я выражаю ему искреннюю благодарность. Уверен, что вместе мы создадим в Рубцовске еще одно значимое место памяти и гордости за наших земляков», — отметил временно исполняющий полномочия главы города.

