Скончался известный вокалист легендарной рок-группы Boston Томми ДеКарло

11 марта 2026, 08:14

Умер вокалист легендарной рок-группы Boston Томми ДеКарло. О смерти музыканта сообщили его родственники на странице артиста в социальных сетях, пишет "Лента.ру".

Исполнителю было 60 лет. Он скончался 9 марта. Как уточнили близкие, причиной смерти стала опухоль мозга, которую у него диагностировали в сентябре прошлого года.

ДеКарло оказался в составе Boston после смерти прежнего вокалиста коллектива — Брэда Делпа, ушедшего из жизни в 2007 году. В то время ДеКарло работал в магазине строительных товаров. После трагедии он записал посвященную Делпу песню, а также несколько каверов на композиции группы и выложил их в интернет.

Сначала его записи не получили отклика, однако их заметил основатель Boston — гитарист и автор песен Том Шольц. Музыкант обратил внимание на то, что голос ДеКарло удивительно напоминает вокал Делпа. Шольц пригласил его выступить на концерте памяти бывшего солиста, а позже предложил присоединиться к группе.

Одной из самых известных композиций Boston считается песня More Than a Feeling из дебютного альбома коллектива 1976 года. Гитарный рифф этой композиции часто называют одним из самых узнаваемых в истории рок-музыки.