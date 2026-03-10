Прорыв в медицине: московские врачи впервые в России провели трансплантацию рук
Специалисты проводят операции как по пересадке одной руки, так и обеих конечностей одновременно
10 марта 2026, 18:45, ИА Амител
В Москве стартовала новая медицинская инициатива: врачи начали проводить операции по трансплантации утраченных рук. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
«В российской столице благодаря совместной работе Минздрава России и столичного департамента здравоохранения был достигнут значительный прорыв в области медицины. Впервые в стране начата программа трансплантации рук после их утраты», — сообщили в пресс-службе.
Группа опытных специалистов, в том числе медики из китайского университета Гуанси, разработали и внедрили это новое направление в медицине.
Во время операций врачи успешно пересаживают как одну руку, так и обе одновременно. Первым пациентом, которому в рамках проекта пересадили правую руку, стал 53-летний мужчина. Это событие произошло в апреле 2025 года.
22:46:37 10-03-2026
Да обычное дело. Вот если бы с попы научились руки пересаживать!
11:07:14 11-03-2026
Это для России прорыв. И то сомнительный, сколько человек проживет с руками на химии, которую мы не производим?