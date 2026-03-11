"Намеренно ударили по мирным жителям". Что известно об ударе ВСУ по Брянску

Владимир Зеленский заявил, что целью операции был завод в городе

11 марта 2026, 07:32, ИА Амител

amic.ru

В Брянске в результате ракетного удара погибли шесть человек, еще 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, удар был нанесен по предприятию "Кремний Эл", где производят электронные компоненты и микросхемы. По предварительным данным, атака осуществлялась крылатыми ракетами Storm Shadow. Сигнал ракетной опасности в городе действовал с 17:55 до 18:45. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и держаться подальше от окон, пишет "Газета.ру".

После атаки в городе возникло задымление из-за продуктов горения. Губернатор призвал жителей Советского района по возможности не находиться на улице и закрыть окна.

Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в больницы Брянска доставили 37 пострадавших, часть из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают бригады скорой помощи, а в регион направлена группа специалистов федеральных медицинских центров по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Очевидцы рассказали о сильном взрыве. Один из жителей города сообщил, что в момент происшествия находился во дворе и почувствовал, как от ударной волны затряслись стены зданий. Другая свидетельница рассказала, что услышала свист и грохот, после чего вокруг все начало трястись.

На произошедшее отреагировали международные и российские политики. Официальный представитель генерального секретаря Организация Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее. Депутат Госдумы Николай Валуев, представляющий Брянскую область, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Украинская сторона также прокомментировала произошедшее. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью операции был завод в Брянске, который, по его словам, производил системы управления для российских ракет. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и опубликовал видеозапись атаки.

