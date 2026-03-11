"Намеренно ударили по мирным жителям". Что известно об ударе ВСУ по Брянску
Владимир Зеленский заявил, что целью операции был завод в городе
11 марта 2026, 07:32, ИА Амител
В Брянске в результате ракетного удара погибли шесть человек, еще 37 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, удар был нанесен по предприятию "Кремний Эл", где производят электронные компоненты и микросхемы. По предварительным данным, атака осуществлялась крылатыми ракетами Storm Shadow. Сигнал ракетной опасности в городе действовал с 17:55 до 18:45. Жителям рекомендовали укрыться в помещениях с капитальными стенами и держаться подальше от окон, пишет "Газета.ру".
После атаки в городе возникло задымление из-за продуктов горения. Губернатор призвал жителей Советского района по возможности не находиться на улице и закрыть окна.
Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в больницы Брянска доставили 37 пострадавших, часть из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают бригады скорой помощи, а в регион направлена группа специалистов федеральных медицинских центров по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Очевидцы рассказали о сильном взрыве. Один из жителей города сообщил, что в момент происшествия находился во дворе и почувствовал, как от ударной волны затряслись стены зданий. Другая свидетельница рассказала, что услышала свист и грохот, после чего вокруг все начало трястись.
На произошедшее отреагировали международные и российские политики. Официальный представитель генерального секретаря Организация Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жестко отреагировать на произошедшее. Депутат Госдумы Николай Валуев, представляющий Брянскую область, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Украинская сторона также прокомментировала произошедшее. Президент Владимир Зеленский заявил, что целью операции был завод в Брянске, который, по его словам, производил системы управления для российских ракет. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар и опубликовал видеозапись атаки.
08:46:44 11-03-2026
Хорошо что им дают только такое вооружение, чтобы они могли хоть как-то отбиваться.
08:57:54 11-03-2026
Если это производство для военных целей, то почему это гражданская инфраструктура?
11:19:01 11-03-2026
Гость (08:57:54 11-03-2026) Если это производство для военных целей, то почему это гражд... Ну как-бы логично
"Намерено ударили по мирным жителям"
И "нанесли удар по военному заводу"
Вызывает совершенно разные реакции
09:17:26 11-03-2026
Пиндосы завалили лидера Ирана, что мешает завалить Зеленского? На кой черт он нужен, если с ним не собираются вести переговоры и после войны его все равно сольют? Ракет что ли мало? Разбомбить полностью абсолютно все места, где сидит верхушка руины - раду, правительство, Зеленского, СБУ и т.д.
09:42:16 11-03-2026
ыть (09:17:26 11-03-2026) Пиндосы завалили лидера Ирана, что мешает завалить Зеленског... Вот недавно в Харькове подъезд сложился так-что не в одни ворота игра
09:27:40 11-03-2026
Не понимаю ,по нам бьют английскими и американскими ракетами ,а мы толком не можем ответить?Почему не ударить по министерству обороны в Киеве или резиденции зеленского?Почему не завалить упоминавшийся туннель ,который используется для военных поставок с Запада?Почему не дать ,в конце концов, Ирану наши кинжалы,посейдоны,бастионы,орешники и пр. добро?Пусть почувствуют силу нашего оружия,пусть знают о неизбежной расплате за убийства наших граждан.Только силой оружия мы можем заставить их уважать международные законы и наши права.Непонятна мне эта аморфная позиция.Хотим хорошенькими быть перед америкой и сионистами?
09:35:45 11-03-2026
Афиноген (09:27:40 11-03-2026) Не понимаю ,по нам бьют английскими и американскими ракетами... Вас как-будто Миронов укусил
09:52:03 11-03-2026
Гость (09:35:45 11-03-2026) Вас как-будто Миронов укусил... А вас никак не затронул тот Миронов?Для вас всё прекрасно и удивительно?Вам открыто плюют в глаза ,а вы только утираетесь?Я не согласен категорически с таким положением.
10:26:37 11-03-2026
Афиноген (09:52:03 11-03-2026) А вас никак не затронул тот Миронов?Для вас всё прекрасно и ... да не беспокойтесь
шарахнем сразу термоядом и не по киеву а по парижу и лондону
а наркомана увидев такое свои же кончат
10:33:56 11-03-2026
Гость (10:26:37 11-03-2026) да не беспокойтесьшарахнем сразу термоядом и не по киеву... К чему этот бред?
11:15:09 11-03-2026
Афиноген (09:52:03 11-03-2026) А вас никак не затронул тот Миронов?Для вас всё прекрасно и ... Всё идёт по-плану, всё цели будут достигнуты и т.д. и т.п.
Нет оснований недоверять
19:40:44 11-03-2026
Афиноген (09:27:40 11-03-2026) Не понимаю ,по нам бьют английскими и американскими ракетами... Афиноген, не смотри наши мультики, мы долбим тем, что у нас есть.
09:43:47 11-03-2026
Даже Иран разбирает обьекты по ряду стран и нам говорили что если английские ракеты стукнут по РФ то мгновенно будет в той стране неудача на их военном заводе.Почему почему все не так ну почему ну почему.....
19:42:46 11-03-2026
Гость (09:43:47 11-03-2026) Даже Иран разбирает обьекты по ряду стран и нам говорили что... Гость, истерить не надо.
10:05:26 11-03-2026
Нехватает видео в новости, в богомерзком телеграме он есть. Это конечно эпично мало того что ПВО не работает, так они ещё и умудрились снять всё это с дрона.
Оказывается белые списки в интернете не панацея
10:22:15 11-03-2026
Гость (10:05:26 11-03-2026) Нехватает видео в новости, в богомерзком телеграме он есть. ...
Есть еще наивные идиоты, которые верят, что отключение интернета придумано из-за дронов?
10:24:30 11-03-2026
Гляжу бандеровцев повылазило. Всех запомним...
10:33:01 11-03-2026
Гость (10:24:30 11-03-2026) Гляжу бандеровцев повылазило. Всех запомним......
Лучше записывай - у таких как ты, любителей твёрдой руки во власти, плохая память
19:44:26 11-03-2026
Гость (10:24:30 11-03-2026) Гляжу бандеровцев повылазило. Всех запомним...... Гость, а тебя не пишут?
10:33:25 11-03-2026
Только силой оружия мы можем заставить их уважать международные законы и наши права.Непонятна мне эта аморфная позиция
Да денежки тут на кону. Миллиарды и миллиарды.
10:43:58 11-03-2026
у нас что, ракет нету? пусковые позиции неизвестны? штабы их неизвестны? врага нужно уничтожать! Сталин в своё время слишком мягко обошелся с этими бандеровцами, жизнь им оставил...на ноль множить это помойное семя!
11:13:57 11-03-2026
Гость (10:43:58 11-03-2026) у нас что, ракет нету? пусковые позиции неизвестны? штабы их... Вы считаете себя умнее тех кто принимает решение, вам ведь постоянно говорят, что всё идёт согласно намеченному плану. Вы это план видели?
11:23:17 11-03-2026
Гость (11:13:57 11-03-2026) Вы считаете себя умнее тех кто принимает решение, вам ведь п... А вы?
12:18:44 11-03-2026
Гость (10:43:58 11-03-2026) у нас что, ракет нету? пусковые позиции неизвестны? штабы их... Возможно, у нас, что-то осталось в заделах от коммунистов, и позиции известны- спутники, слава богу еще летают, народ делится. Понимать надо, фокус в другом- как тогда отвлечь народ от крамольных мыслей о своем правительстве.
11:04:55 11-03-2026
Кому война, кому мать родная. Зато число долларовых миллиардеров в России увеличилось,
и стало их, по версии Форбс- 155.
11:27:06 11-03-2026
Гость (11:04:55 11-03-2026) Кому война, кому мать родная. Зато число долларовых миллиард... Вам же обещали, что россияне станут более богатыми, на это нацелен курс Партии. Вот и стали, не обманули.
16:52:45 11-03-2026
Даже Иран разбирает обьекты по ряду стран и нам говорили что если английские ракеты стукнут по РФ то мгновенно будет в той стране неудача на их военном заводе.Почему почему все не так ну почему ну почему...
Может потому что чьи -то дети целыми семьями там живут и платят налоги, да и самим может придётся туда драпать. Там с денежками, хоть и наворованными у своего затурканного народа, очень даже ждут.
19:48:56 11-03-2026
гость (16:52:45 11-03-2026) Даже Иран разбирает обьекты по ряду стран и нам говорили что... 2Может потому что чьи -то дети целыми семьями там живут и платят налоги, да и самим может придётся туда драпать. Там с денежками, хоть и наворованными у своего затурканного народа, очень даже ждут."---- Вот поэтому хочется и колется.