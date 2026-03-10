Россиянки рассказали, какие украшения первыми и с легким сердцем сдадут в ломбард

Чаще всего представительницы прекрасного пола сдают драгоценности, которые больше не носят

10 марта 2026, 15:49, ИА Амител

Золотые кольца / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

По данным исследования ювелирной сети "585 Золотой", проведенного среди более чем трех тысяч россиянок старше 18 лет, выявлены основные категории ювелирных изделий, которые женщины в первую очередь готовы сдать в ломбард.

Как сообщает РИА Новости, лидируют украшения, которые больше не носят (58% опрошенных), а также сломанные или поврежденные изделия (46%).

Третье место заняли украшения, вышедшие из моды (37%), четвертое — подарки от бывшего партнера (35%). При этом фамильные и унаследованные украшения готовы сдать лишь 11% участниц опроса.

«Исследование также показало, что 75% респонденток следят за динамикой цен на золото и другие драгоценные металлы. Две трети из них уже оценивали стоимость своих украшений с учетом текущих рыночных котировок. Среди этих женщин более половины определили стоимость своей коллекции на сумму свыше 500 тысяч рублей, 27% оценили ее в диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей, а 15% — до 100 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Несмотря на привязанность к своим ювелирным коллекциям, более половины опрошенных не готовы расстаться с ними без серьезной причины. При этом 46% женщин допускают возможность продажи украшений в случае острой необходимости.

Наиболее распространенными поводами для продажи названы: оплата медицинских услуг, инвестиции в собственный бизнес, погашение долгов по ипотеке или кредитам, приобретение дорогостоящей техники, покрытие базовых нужд, путешествия и импульсивные покупки ради удовольствия.

Лишь 7% участниц категорически отказываются сдавать украшения в ломбард при любых обстоятельствах. Наибольший процент таких респонденток выявлен среди представительниц поколения зумеров (18%).

Почти половина опрошенных владеет фамильными или унаследованными украшениями, среди которых чаще всего встречаются старинные часы, броши и кольца. Большинство женщин воспринимают такие изделия как семейные реликвии и бережно хранят их.

Аналитики также определили наиболее популярные типы украшений среди россиянок. На первом месте — золотые изделия (54%), далее следуют бижутерия (47%) и серебряные украшения (35%).

Четверть женщин имеют в коллекции изделия с бриллиантами и другими драгоценными камнями. В то же время изделия из платины встречаются редко — лишь у 3% опрошенных.

Ранее аналитик рассказал, на сколько лет хватит золота в России. Драгметалла в стране много, но добывать его становится все труднее.