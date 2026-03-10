В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета

Дмитрий Песков заявил, что все отключения и ограничения происходят строго в рамках закона

10 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об ограничениях связи в России. По его словам, все действия, связанные с отключениями или ограничениями работы мобильного интернета, осуществляются в полном соответствии с российским законодательством, сообщает РИА Новости.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил пресс-секретарь президента.

Других подробностей он не привел.

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.