В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета
Дмитрий Песков заявил, что все отключения и ограничения происходят строго в рамках закона
10 марта 2026, 19:00, ИА Амител
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об ограничениях связи в России. По его словам, все действия, связанные с отключениями или ограничениями работы мобильного интернета, осуществляются в полном соответствии с российским законодательством, сообщает РИА Новости.
«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил пресс-секретарь президента.
Других подробностей он не привел.
Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет.
19:14:27 10-03-2026
А законодательство происходит в строгом соответствии с чем?
19:14:52 10-03-2026
а людям есть разница? по закону или нет
19:24:58 10-03-2026
«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил пресс-секретарь президента.
А что именно по этому поводу в законодательстве. И почему оно распространяется тогда не на все регионы, где нормально, где задолбали уже.
21:49:37 10-03-2026
гость (19:24:58 10-03-2026) «Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соо... в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанно делать со связью всё, что им вздумается. и никаких инструментов оспорить их решения не предусмотрено
09:05:26 11-03-2026
Гость (21:49:37 10-03-2026) в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанн... Точнее регламентированно
20:02:49 10-03-2026
еще больше надо ограничивать ....
может тогда начнет до людишек доходить...
20:14:47 10-03-2026
Для «своих» есть понятия. Для остальных—закон. Верно же?
20:28:18 10-03-2026
Что сказал пескоструй? Когда кучка перестанет вредить большинству?
21:41:00 10-03-2026
Право граждан на информацию из независимых источников гарантировано Конституцией! "Строго в рамках" какого же "закона", якобы "не нарушаясь", вопиюще нарушается Основной Закон государства?
08:21:35 11-03-2026
Да им всем уже давно пофиг на людей. Делают, что хотят и даже этого уже не стесняются.
10:44:16 11-03-2026
в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанно делать со связью всё, что им вздумается. и никаких инструментов оспорить их решения не предусмотрено
А, ну это же совсем другое дело. Тогда издевайтесь конечно, мы потерпим.
11:00:08 11-03-2026
В 1937 году невиновных и впоследствии реабилитированных людей тоже расстреливали вполне себе по закону. Главное вовремя принять удобные законы.
11:06:34 11-03-2026
А есть тарифы на мобилы чтобы только звонки и смс без интернета? Мне ваш заблокированный интернет и даром не нужон!
12:50:17 11-03-2026
Кто компенсирует уже внесенную оплату за Интернет и связь, если она не работает?
14:56:41 11-03-2026
Иван (12:50:17 11-03-2026) Кто компенсирует уже внесенную оплату за Интернет и связь, е... никто, и это тоже по закону