НОВОСТИОбщество

В Кремле прокомментировали ограничения мобильного интернета

Дмитрий Песков заявил, что все отключения и ограничения происходят строго в рамках закона

10 марта 2026, 19:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об ограничениях связи в России. По его словам, все действия, связанные с отключениями или ограничениями работы мобильного интернета, осуществляются в полном соответствии с российским законодательством, сообщает РИА Новости.

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил пресс-секретарь президента.

Других подробностей он не привел.

Ранее в Госдуме пообещали, что тотального отключения интернета в России не будет

интернет Мобильная связь

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

19:14:27 10-03-2026

А законодательство происходит в строгом соответствии с чем?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:52 10-03-2026

а людям есть разница? по закону или нет

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:24:58 10-03-2026

«Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством», — заявил пресс-секретарь президента.
А что именно по этому поводу в законодательстве. И почему оно распространяется тогда не на все регионы, где нормально, где задолбали уже.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:37 10-03-2026

гость (19:24:58 10-03-2026) «Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соо... в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанно делать со связью всё, что им вздумается. и никаких инструментов оспорить их решения не предусмотрено

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:26 11-03-2026

Гость (21:49:37 10-03-2026) в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанн... Точнее регламентированно

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:49 10-03-2026

еще больше надо ограничивать ....
может тогда начнет до людишек доходить...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Житель

20:14:47 10-03-2026

Для «своих» есть понятия. Для остальных—закон. Верно же?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:18 10-03-2026

Что сказал пескоструй? Когда кучка перестанет вредить большинству?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:41:00 10-03-2026

Право граждан на информацию из независимых источников гарантировано Конституцией! "Строго в рамках" какого же "закона", якобы "не нарушаясь", вопиюще нарушается Основной Закон государства?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лол

08:21:35 11-03-2026

Да им всем уже давно пофиг на людей. Делают, что хотят и даже этого уже не стесняются.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:44:16 11-03-2026

в законе четко и ясно прописано: ркн и фсб могут безнаказанно делать со связью всё, что им вздумается. и никаких инструментов оспорить их решения не предусмотрено

А, ну это же совсем другое дело. Тогда издевайтесь конечно, мы потерпим.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:08 11-03-2026

В 1937 году невиновных и впоследствии реабилитированных людей тоже расстреливали вполне себе по закону. Главное вовремя принять удобные законы.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:34 11-03-2026

А есть тарифы на мобилы чтобы только звонки и смс без интернета? Мне ваш заблокированный интернет и даром не нужон!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:50:17 11-03-2026

Кто компенсирует уже внесенную оплату за Интернет и связь, если она не работает?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:41 11-03-2026

Иван (12:50:17 11-03-2026) Кто компенсирует уже внесенную оплату за Интернет и связь, е... никто, и это тоже по закону

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров