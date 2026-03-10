Дополнительное давление на рынок оказывает общая ситуация в розничном кредитовании

10 марта 2026, 15:00, ИА Амител

Ипотека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Декабрь 2025 года и начало 2026-го стали временем рекордных объемов ипотечного кредитования, но этот подъем может оказаться временным. С 1 февраля вступили в силу новые правила, которые значительно сузят круг потенциальных заемщиков, заявил в интервью "Газете.ru" аналитик "Солид Инвестиции" Денис Масленников.

«Рост кредитования в конце прошлого года и начале текущего обусловлен предсказуемым поведением россиян. Многие поспешили оформить ипотеку до изменения условий, опасаясь, что в будущем сделать это будет сложнее. Подобная ситуация уже происходила в 2024 году, когда перед корректировкой льготной ипотеки наблюдался всплеск выдач, за которым последовал семимесячный спад. Текущие тенденции повторяют этот сценарий: ускоренный рост перед изменениями и последующее охлаждение рынка», — отмечает Масленников.

С 1 февраля в России ввели правило "одна семья — одна ипотека". Теперь оба супруга должны быть указаны в договоре, и их кредитные истории должны соответствовать банковским требованиям. Ранее семьи могли оформить кредит только на одного из супругов с лучшей кредитной историей, а созаемщиками могли быть посторонние лица, что увеличивало вероятность одобрения.

Аналитик также отметил, что ужесточение условий началось еще до официального вступления в силу изменений. По данным ЦИАН, в январе 2026 года уровень одобрения заявок снизился до 18,8%, тогда как в ноябре — декабре 2025 года он составлял 22–23%.

Масленников полагает, что рекордные выдачи в декабре и январе указывают на перенос будущего спроса. Большинство семей, планировавших покупку жилья в 2026 году, оформили ипотеку заранее, что может привести к снижению активности на рынке уже в первом полугодии.

Ситуацию осложняет общий спад в розничном кредитовании. В 2025 году объемы кредитования достигли наименьшего уровня с 2019 года: автокредитование сократилось на 25% и составило 1,7 трлн рублей, а потребительское — на 40%, до 3,4 трлн рублей.

По мнению Масленникова, быстрое восстановление розничного кредитования в условиях сокращения расходов домохозяйств маловероятно. В декабре 2025 года средняя семья тратила на продукты 28 507 рублей, что на 7% меньше, чем годом ранее. Это затруднит компенсацию падения ипотечных выдач за счет других сегментов кредитного рынка в 2026 году.