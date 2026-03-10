Сильнее всего подорожание может сказаться на небольших городских барах

10 марта 2026, 17:41, ИА Амител

Бар, отдых, друзья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году цены в барах вырастут, поскольку закупка алкоголя становится сложнее и дороже, акцизы растут, учет усложняется, зарплаты увеличиваются быстрее доходов, а владельцы не могут бесконечно перекладывать расходы на клиентов, заявил "Газете.ru" Игорь Кузьмин, основатель ресторанного гида Restoclub.ru.

«Алкоголь — главный источник прибыли для большинства баров, но теперь эта прибыль уменьшается. Рост себестоимости опережает увеличение среднего чека. В 2024–2025 годах владельцы компенсировали рост цен за счет повышения эффективности, но у многих ресурсы закончились. В 2026 году нас ждет системное повышение цен на 10–20% по основным позициям, а средний чек вырастет на 15–25%. Это связано не с увеличением потребления алкоголя, а с необходимостью сбалансировать экономику заведения», — отметил он.

Кузьмин добавил, что люди все чаще покупают алкоголь в магазинах и проводят вечера дома. Бар конкурирует с ретейлом, доставкой и желанием сэкономить. Посетители ходят в бары реже и более осознанно.

«Мелкие пабы у дома и нишевые бары без четкой концепции особенно уязвимы. Их бизнес-модель основана на частых визитах и низких ценах. Когда люди экономят, они сокращают такие поездки. Малый бизнес не может давить на поставщиков и не имеет финансовой подушки. Один неудачный сезон может привести к закрытию», — предупредил эксперт.

Средний сегмент баров окажется под давлением. Он не может устанавливать цены, как премиальные заведения, или контролировать издержки, как сетевые игроки. Высокая аренда, дорогой персонал, нестабильные закупки и низкая лояльность гостей делают этот сегмент уязвимым. В 2026 году здесь возможны изменения форматов и закрытия.

«Премиальные бары стабильны. Их аудитория менее чувствительна к росту цен, а наценки на алкоголь позволяют сохранять прибыль. Но даже здесь владельцы внимательно работают с картой напитков, исключая непродающиеся позиции и пересчитывая закупки. Никто не будет держать то, что не пользуется спросом», — сказал Кузьмин.

Сетевые барные форматы выигрывают за счет масштаба. Централизованные закупки, автоматизация и аналитика стали стандартом. В 2026 году успешными будут те, кто управляет баром как системой, а не как творческим проектом.

«Экономия будет сосредоточена на трех направлениях. Первое — ассортимент: увеличение доли локальных напитков, сокращение импорта и пересмотр коктейльных карт. Второе — управление персоналом: гибкие графики, снижение "пустых" смен и контроль фонда оплаты труда. Третье — технологии: автоматизация учета, точная аналитика продаж и минимизация списаний», — пояснил эксперт.

Однако есть предел повышения цен. Бар — это не только место для напитков, но и пространство, где создается ощущение "третьего места". Если посетители чувствуют, что их "доят", они уходят. Поэтому ключевой задачей 2026 года станет баланс между экономикой и атмосферой. Цены можно повышать, только если это увеличивает ценность для клиента.

«Рынок станет профессиональнее, но точек станет меньше. Эпоха романтических баров завершается. Останутся те, кто умеет считать маржинальность каждого коктейля, управлять закупками, поддерживать финансовую дисциплину и создавать атмосферу, ради которой люди выходят из дома, даже при росте цен», — заключил Кузьмин.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае усиливается тенденция к закрытию кафе и ресторанов, которая, по оценкам экспертов, в 2026 году может принять рекордные масштабы и превысить показатели пандемийного периода. Предприниматели жалуются на налоги, рост цен и увеличение затрат на содержание бизнеса.