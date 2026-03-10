Россиянин случайно убил свою мать, когда незаконно спиливал березу

Мужчина решил избавиться от березы без специального разрешения и поплатился за это

10 марта 2026, 20:01, ИА Амител

Вырубка деревьев / Фото: сгенерировано нейросетью "Яндекс" / amic.ru

В Московской области 42‑летний мужчина случайно погубил свою мать и получил за это шесть месяцев исправительных работ, сообщает mk.ru. Инцидент произошел в одном из садовых товариществ города Озеры.

Дачник решил без соответствующего разрешения с помощью бензопилы избавиться от березы, которая росла за пределами его участка. Во время проведения работ рядом находилась его 68‑летняя мать.

«Дерево упало и придавило женщину, что привело к ее гибели. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям, включая обвинение в незаконной вырубке деревьев», — отмечает издание.

Суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Дачник, не согласившись с таким решением, подал апелляцию.

