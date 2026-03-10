Россиянин случайно убил свою мать, когда незаконно спиливал березу
Мужчина решил избавиться от березы без специального разрешения и поплатился за это
10 марта 2026, 20:01, ИА Амител
В Московской области 42‑летний мужчина случайно погубил свою мать и получил за это шесть месяцев исправительных работ, сообщает mk.ru. Инцидент произошел в одном из садовых товариществ города Озеры.
Дачник решил без соответствующего разрешения с помощью бензопилы избавиться от березы, которая росла за пределами его участка. Во время проведения работ рядом находилась его 68‑летняя мать.
«Дерево упало и придавило женщину, что привело к ее гибели. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям, включая обвинение в незаконной вырубке деревьев», — отмечает издание.
Суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Дачник, не согласившись с таким решением, подал апелляцию.
Ранее в Новосибирске женщина пришла на кладбище помянуть родных во время урагана. В итоге ее насмерть придавило упавшим деревом.
20:51:26 10-03-2026
Как на Руси говорили, чему быть, тому не миновать.
08:03:47 11-03-2026
а если было бы разрешение она не померла бы
10:16:11 11-03-2026
Гость (08:03:47 11-03-2026)
Береза бы знала, куда разрешено падать. Ну что вы как дети малые...