Одинокая ростовчанка приютила попутчика и была жестоко убита
32-летняя Галина познакомилась в поезде с 35-летним Тимуром, пригласила его пожить, а через несколько дней была забита трубой
10 марта 2026, 21:02, ИА Амител
Весной 2014 года Ростовский областной суд вынес приговор 35-летнему Тимуру. Мужчина убил одинокую женщину, которая приютила его в своей квартире, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".
История началась с дорожного знакомства. Галина и Тимур ехали в одном поезде до Ростова-на-Дону. Женщина возвращалась домой, мужчина был в городе проездом. Он предложил обменяться номерами, и она согласилась.
На следующий день Тимур позвонил и пожаловался, что не может снять жилье. Галина тут же пригласила его к себе: "Приезжай, живи сколько хочешь!"
Первые дни женщина была счастлива. Но Тимур заметил у нее крупную сумму денег.
«Я заметил, что у нее в кошельке крупная сумма, а я был на мели. После заприметил у нее на балконе кусок металлической трубы, заранее принес ее в коридор и стал ждать удобного момента», — отметил Тимур.
Вечером, когда Галина готовила на кухне, он напал на нее. Забрав 50 тысяч рублей, старый телефон, плеер, кабели, паспорт и женское белье, скрылся.
Преступника выдали билеты на поезд, забытые в квартире жертвы. Тимура задержали. Суд признал его виновным в убийстве, разбое и хищении документов. Приговор — 17,5 года колонии особого режима.
21:14:28 10-03-2026
"Не делай людям добра не получишь зла..."
06:30:25 11-03-2026
Классика жанра. Злодей, думая, что его никогда не найдут, случайно роняет и забывает свой паспорт на месте злодеяния.
09:22:18 11-03-2026
скажите, а зачем в 2026 году новость о преступлении 2014 года? да ещё и в Ростове-на-Дону.
09:23:02 11-03-2026
Тимурка был слишком туп и прямолинеен, что и подкупило бабу.