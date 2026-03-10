Одинокая ростовчанка приютила попутчика и была жестоко убита

32-летняя Галина познакомилась в поезде с 35-летним Тимуром, пригласила его пожить, а через несколько дней была забита трубой

10 марта 2026, 21:02, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Весной 2014 года Ростовский областной суд вынес приговор 35-летнему Тимуру. Мужчина убил одинокую женщину, которая приютила его в своей квартире, сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

История началась с дорожного знакомства. Галина и Тимур ехали в одном поезде до Ростова-на-Дону. Женщина возвращалась домой, мужчина был в городе проездом. Он предложил обменяться номерами, и она согласилась.

На следующий день Тимур позвонил и пожаловался, что не может снять жилье. Галина тут же пригласила его к себе: "Приезжай, живи сколько хочешь!"

Первые дни женщина была счастлива. Но Тимур заметил у нее крупную сумму денег.

«Я заметил, что у нее в кошельке крупная сумма, а я был на мели. После заприметил у нее на балконе кусок металлической трубы, заранее принес ее в коридор и стал ждать удобного момента», — отметил Тимур.

Вечером, когда Галина готовила на кухне, он напал на нее. Забрав 50 тысяч рублей, старый телефон, плеер, кабели, паспорт и женское белье, скрылся.

Преступника выдали билеты на поезд, забытые в квартире жертвы. Тимура задержали. Суд признал его виновным в убийстве, разбое и хищении документов. Приговор — 17,5 года колонии особого режима.