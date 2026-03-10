Во второй половине марта в регионе в среднем ожидается около нуля градусов или небольшой минус

10 марта 2026, 15:29, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайский край после нескольких теплых дней вновь придет похолодание: местами ожидается до -27 градусов ночью и -17 градусов днем. Зима, как обычно, не желает быстро отступать. Впрочем, как говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, потерпеть осталось еще немного — это последние морозы в этом зимнем сезоне.

Погода в Алтайском крае в марте / "Яндекс.Погода" и Gismeteo

По данным "Яндекс.Погоды", похолодание придет ночью 10 марта: столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем 11 марта будет -15 градусов.

Уже 12 марта весна вновь возьмет ситуацию под свой контроль: ожидается -7 градусов. А дальше с каждый днем будет все теплее и теплее. Так, 13 марта прогнозируется -2 градуса, а в выходные, 14 и 15 марта, будет уже +1 градус.

В целом до конца марта ожидается в среднем около нуля градусов. Дневные температуры будут в диапазоне от +4 градусов до -3 градусов.

По данным Gismeteo, небольшое похолодание еще может вернуться 20-го и растянуться до 23 марта. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже -10 градусов, днем тоже ожидается минусовая температура, а не плюсовая.

Конец месяца, согласно этому прогнозу, будет чуть прохладнее: ожидается стабильный минус каждый день и никакого плюса. Но при этом погода все равно будет уже весенней.