Немного потерпеть. Когда тепло вернется на Алтай после очередного похолодания
Во второй половине марта в регионе в среднем ожидается около нуля градусов или небольшой минус
10 марта 2026, 15:29, ИА Амител
В Алтайский край после нескольких теплых дней вновь придет похолодание: местами ожидается до -27 градусов ночью и -17 градусов днем. Зима, как обычно, не желает быстро отступать. Впрочем, как говорят данные популярных сервисов "Яндекс.Погода" и Gismeteo, потерпеть осталось еще немного — это последние морозы в этом зимнем сезоне.
По данным "Яндекс.Погоды", похолодание придет ночью 10 марта: столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем 11 марта будет -15 градусов.
Уже 12 марта весна вновь возьмет ситуацию под свой контроль: ожидается -7 градусов. А дальше с каждый днем будет все теплее и теплее. Так, 13 марта прогнозируется -2 градуса, а в выходные, 14 и 15 марта, будет уже +1 градус.
В целом до конца марта ожидается в среднем около нуля градусов. Дневные температуры будут в диапазоне от +4 градусов до -3 градусов.
По данным Gismeteo, небольшое похолодание еще может вернуться 20-го и растянуться до 23 марта. Ночью столбики термометров будут опускаться ниже -10 градусов, днем тоже ожидается минусовая температура, а не плюсовая.
Конец месяца, согласно этому прогнозу, будет чуть прохладнее: ожидается стабильный минус каждый день и никакого плюса. Но при этом погода все равно будет уже весенней.
17:03:50 10-03-2026
Может хватит уже топить? Второй месяц подряд 4.5 тысячи за отопление. С открытой форточкой 26 градусов в квартире.
22:09:26 10-03-2026
Гость (17:03:50 10-03-2026) Может хватит уже топить? Второй месяц подряд 4.5 тысячи за о... Они и в мае топят
07:20:06 11-03-2026
Гость (17:03:50 10-03-2026) Может хватит уже топить? Второй месяц подряд 4.5 тысячи за о... Это где такая замечательная компания, у нас максимум 20-22, причем с закрытыми форточками. Скажите, пожалуйста.Начну работу среди населения по переходу в вашу компанию.
09:56:49 11-03-2026
Может хватит ныть каждую весну? Если не в состоянии содержать свою жилплощадь, то продавайте и покупайте меньшую! Квадратов 17 со счетчиками на батареях. Там можете вообще не включать отопление зимой. Живите при +16 градусах. Остальные не хотят мерзнуть.
18:56:16 10-03-2026
У генерации план по сжиганию купленного топлива, остальное - по барабану
21:22:46 12-03-2026
от жары кости не ломит