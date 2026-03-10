ФАС назвала условие, при котором реклама в Telegram и на YouTube будет запрещена

Ведомство напомнило, что в случае ограничения доступа к YouTube, Telegram, WhatsApp* и другим платформам размещение рекламы на них станет незаконным

10 марта 2026, 19:32, ИА Амител

Федеральная антимонопольная служба разъяснила свою позицию по размещению рекламы на ресурсах, доступ к которым может быть ограничен, сообщает ТАСС.

«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается», — заявили в ФАС.

Под запрет могут попасть YouTube, VPN-сервисы, Telegram и WhatsApp*. Аналогичные ограничения уже действуют в отношении Instagram* и Facebook*.

В службе подчеркнули, что ответственность за нарушение несут и рекламодатель, и рекламораспространитель.

С 1 сентября 2025 года в России запрещено распространять рекламу на платформах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими, террористическими, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен. Ответственность за это несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.

В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения о полной блокировке мессенджера с 1 апреля в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли.

*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России