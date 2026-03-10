ФАС назвала условие, при котором реклама в Telegram и на YouTube будет запрещена
Ведомство напомнило, что в случае ограничения доступа к YouTube, Telegram, WhatsApp* и другим платформам размещение рекламы на них станет незаконным
10 марта 2026, 19:32, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба разъяснила свою позицию по размещению рекламы на ресурсах, доступ к которым может быть ограничен, сообщает ТАСС.
«В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается», — заявили в ФАС.
Под запрет могут попасть YouTube, VPN-сервисы, Telegram и WhatsApp*. Аналогичные ограничения уже действуют в отношении Instagram* и Facebook*.
В службе подчеркнули, что ответственность за нарушение несут и рекламодатель, и рекламораспространитель.
С 1 сентября 2025 года в России запрещено распространять рекламу на платформах организаций, признанных нежелательными, экстремистскими, террористическими, а также на ресурсах, доступ к которым ограничен. Ответственность за это несут как рекламодатели, так и рекламораспространители.
В середине февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения о полной блокировке мессенджера с 1 апреля в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли.
*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
19:46:36 10-03-2026
в таком случае блогеры "переедут" в Беларусь...
или введут подписку для пользователей....
20:32:11 10-03-2026
Всю жизнь никогда не подписывался, это унизительно.
21:33:56 10-03-2026
На ТВ рекламу надо ограничить, иначе за федеральные принимать не будут.. Очень много глупой рекламы..
09:20:22 11-03-2026
Божечки, разве кто-то ещё смотрит телевизор? Я пару десятков лет назад как отключил эфирную антенну - так до сих пор без телевизора живу и в ус не дую. Пусть они там по ящику хоть что и хоть как пропагандируют - всё мимо.
22:39:54 10-03-2026
Эффект конечно от всех этих препятствий будет, но не долго.
22:42:58 10-03-2026
Логично что мошенники переберутся в МАХ - всем конечно поровну, но доверие утрачено.
Рассыпается все на разные чаты