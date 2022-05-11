Apple навсегда снимает с производства последний iPod

Apple объявила о прекращении производства плеера iPod Touch седьмого поколения.

Купертиновцы будут продавать музыкальный плеер на сайте и в магазинах до тех пор, пока не кончатся запасы.

В своём пресс-релизе Apple также отметила, что iPod за свою 20-летнюю историю стал главным продуктом, который продвигал музыку в массы. Сейчас «дух iPod» существует в других продуктах компании.

Первый iPod был выпущен в 2001 году и представлял собой миниатюрный MP3-плеер. Последняя же модель, iPod touch, вышла в 2019-м, и напоминала внешне iPhone 5.

Ранее на фото показали первые макеты iPhone 14.