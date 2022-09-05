Мы пойдём другим путём. Что делать, если ребёнок не сдал ЕГЭ или ОГЭ

Неудача с ЕГЭ или ОГЭ совсем не означает, что на будущем можно ставить крест. Это неприятно, но не критично. Ведь сейчас есть множество отличных ссузов, куда можно поступить по аттестату и получить актуальную специальность. А дальше у студента будет выбор — сразу трудоустроиться или продолжить обучение в высшем учебном заведении, куда, кстати, после колледжа можно поступить без ЕГЭ.

Поступить просто

В государственных колледжах студентов зачисляют по среднему баллу аттестата — чем он выше, тем больше шансов поступить. Но есть ещё и частные учебные заведения — там дают возможность получить среднее профессиональное образование всем желающим. В Барнауле, например, так работает Алтайский бизнес-колледж.

«У нас для приёма нет конкурса аттестатов. При наличии мест мы зачисляем всех абитуриентов. Нам не важно, как они сдали ОГЭ или ЕГЭ и сдали ли вообще», — рассказали в колледже.

Сроки приёма документов здесь тоже очень свободные — до конца ноября (при наличии мест). Это важно для всех, кто решает пойти учиться в последний момент, а также для тех, кто уже куда-то поступил, но по каким-то причинам передумал — в Алтайский бизнес-колледж можно без проблем перевестись из другого учебного заведения.

Фото: Алтайский бизнес-колледж

Юрист, финансист или менеджер?

Сейчас в колледжах действительно предлагают только практичные специальности, освоив которые студент без труда сможет устроиться на работу. Например, в Алтайском бизнес-колледже пять основных направлений обучения:

— право и судебное администрирование;

— правоохранительная деятельность;

— право и организация социального обеспечения;

— коммерция;

— финансы.

«У нас работают преподаватели из ведущих вузов города Барнаула, а также практики в своей сфере деятельности. Кроме того, у нас очень дружный коллектив кураторов и тьюторов (наставников), которые помогают студентам осваиваться на новом месте учёбы», — отметили в колледже.

Выпускники получат дипломы государственного образца с внесением в Федеральный реестр документов об образовании — даёт право работать и поступить в вуз.

Учебные корпуса колледжа находятся по адресам: ул. Цеховая 17 и ул. Сизова, 28а. Узнать подробнее об обучении можно по телефону: +7(3852) 692-190.

Алтайский бизнес-колледж

Приемная комиссия: ул. Цеховая, 17.

Тел. +7(3852) 692-190

Email: anoopoabk@mail.ru

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