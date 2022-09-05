Мы пойдём другим путём. Что делать, если ребёнок не сдал ЕГЭ или ОГЭ
Многие родители нацелили своих детей на вуз, а о колледже даже и не думали. А зря
Неудача с ЕГЭ или ОГЭ совсем не означает, что на будущем можно ставить крест. Это неприятно, но не критично. Ведь сейчас есть множество отличных ссузов, куда можно поступить по аттестату и получить актуальную специальность. А дальше у студента будет выбор — сразу трудоустроиться или продолжить обучение в высшем учебном заведении, куда, кстати, после колледжа можно поступить без ЕГЭ.
Поступить просто
В государственных колледжах студентов зачисляют по среднему баллу аттестата — чем он выше, тем больше шансов поступить. Но есть ещё и частные учебные заведения — там дают возможность получить среднее профессиональное образование всем желающим. В Барнауле, например, так работает Алтайский бизнес-колледж.
«У нас для приёма нет конкурса аттестатов. При наличии мест мы зачисляем всех абитуриентов. Нам не важно, как они сдали ОГЭ или ЕГЭ и сдали ли вообще», — рассказали в колледже.
Сроки приёма документов здесь тоже очень свободные — до конца ноября (при наличии мест). Это важно для всех, кто решает пойти учиться в последний момент, а также для тех, кто уже куда-то поступил, но по каким-то причинам передумал — в Алтайский бизнес-колледж можно без проблем перевестись из другого учебного заведения.
Фото: Алтайский бизнес-колледж
Юрист, финансист или менеджер?
Сейчас в колледжах действительно предлагают только практичные специальности, освоив которые студент без труда сможет устроиться на работу. Например, в Алтайском бизнес-колледже пять основных направлений обучения:
— право и судебное администрирование;
— правоохранительная деятельность;
— право и организация социального обеспечения;
— коммерция;
— финансы.
«У нас работают преподаватели из ведущих вузов города Барнаула, а также практики в своей сфере деятельности. Кроме того, у нас очень дружный коллектив кураторов и тьюторов (наставников), которые помогают студентам осваиваться на новом месте учёбы», — отметили в колледже.
Выпускники получат дипломы государственного образца с внесением в Федеральный реестр документов об образовании — даёт право работать и поступить в вуз.
Учебные корпуса колледжа находятся по адресам: ул. Цеховая 17 и ул. Сизова, 28а. Узнать подробнее об обучении можно по телефону: +7(3852) 692-190.
Алтайский бизнес-колледж
Приемная комиссия: ул. Цеховая, 17.
Тел. +7(3852) 692-190
Email: anoopoabk@mail.ru
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