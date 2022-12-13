Реклама, химия и IT: колледж АлтГУ запускает три новых направления обучения

Колледж — уже не просто ступень между школой и университетом. Среднее профессиональное образование становится всё более престижным, полноценным и самодостаточным. На Алтае, например, хорошим примером качественного СПО выступает колледж АлтГУ. Он уже много лет реализует новые творческие и технологичные подходы к обучению по современным, востребованным в России профессиям.

А в 2023 году колледж АлтГУ запускает линейку новых специальностей: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Реклама» и «Технология аналитического контроля химических соединений». На сайте hh.ru в каждой из этих сфер только в Барнауле предлагают более ста вакансий, а по России — десятки тысяч. Расскажем подробнее о том, что ждёт абитуриентов новых направлений.

Реклама

Специальность «Реклама» в колледже АлтГУ — это сочетание лучших практик дизайна, маркетинга и SMM. Здесь делают ставку на актуальные прикладные навыки любого современного рекламщика: изготовление рекламной продукции, азы дизайна и работа с социальными сетями.

Информационная безопасность

Изучив информационную безопасность, выпускник колледжа АлтГУ сможет работать с государственными корпорациями, банками, средним и крупным бизнесом, облачными сервисами — везде, где есть вероятность взлома. На данном направлении научат программировать, тестировать системы, обнаруживать проникновения злоумышленников, расскажут, как с ними бороться.

После окончания колледжа выпускники смогут:

— защитить всю информацию в компании на любом носителе от разного типа атак, утечек, инцидентов в системе;

— участвовать в создании и поддержке систем защиты данных, в мониторинге инцидентов;

— работать с любыми базами данных;

— просчитывать возможные риски утечки информации, проводить аудит системы.

Контроль химических соединений

Работа химика охватывает много сфер, но в числе приоритетных — контроль качества воды, воздуха, почвы, продуктов питания, предметов бытовой химии. В промышленности постоянно возникает потребность как в создании новых веществ и изучении их свойств, так и в анализе уже существующих образцов. И образование в колледже АлтГУ удовлетворит любые запросы рынка труда в этой индустрии.

Колледж АлтГУ также предлагает обучение по таким актуальным направлениям, как информационные системы и программирование, юриспруденция, туризм и гостеприимство, экономика, финансы и банковское дело, дизайн, а также документационное обеспечение управления и архивоведение.

Напомним, приёмная кампания 2023 года стартует 20 июня. Однако получить консультацию по вопросам поступления и подробнее узнать о направлениях подготовки можно уже сейчас. Телефон приемной комиссии: +7 (3852) 291-222.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»