Скончался основоположник сосудистой хирургии Анатолий Покровский

Всемирно известный хирург Анатолий Покровский скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского.

Покровский является основателем современной российской школы сосудистой хирургии. Под руководством врача началось развитие реконструктивного направления в хирургии сосудов. За свою карьеру он стал автором 720 научных трудов и 16 монографий. Под его руководством в России выпустили первое издание «Клинической ангиологии», которая является основным учебным пособием по теме сосудистой хирургии.

Долгие годы Покровский возглавлял отделение сосудистой хирургии Института хирургии им. Вишневского, возглавлял Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, Европейское общество сосудистой хирургии.