В Горно-Алтайске при столкновении двух иномарок пострадали взрослый и ребенок

Один из водителей потерял управление и выехал на встречную полосу

01 апреля 2026, 14:47, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске утром 31 марта произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария произошла около 08:15 возле дома № 34 по улице Петра Сухова. По предварительным данным, 48-летний водитель "Тойоты Короллы" не выбрал безопасную скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссаном Альмерой" под управлением 45-летней местной жительницы.

«В результате ДТП в республиканскую больницу с ушибом головы доставили 12-летнего пассажира "Тойоты". Медицинская помощь также понадобилась водителю "Ниссана". Госпитализация пострадавшим не потребовалась», — отметили в ведомстве.

В отношении водителя "Тойоты" составлен административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.