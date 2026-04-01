01 апреля 2026, 15:30, ИА Амител

Выходной, отдых

После Пасхи понедельник может стать нерабочим днем, хотя это зависит от законодательства и внутренних регламентов компаний, сообщила Марина Солодовникова из Президентской академии в интервью ТАСС.

«Трудовой кодекс РФ не предусматривает автоматический выходной после Пасхи. Рождество является официальным выходным днем, но поскольку Пасха всегда приходится на воскресенье, дополнительного дня отдыха не предусмотрено. Однако если это разрешено законом или внутренними правилами организации, выходной все же может быть предоставлен», — отметила она.

Например, можно взять однодневный отпуск, который оформляется даже в последний момент при согласии работодателя. Также возможен неоплачиваемый день или отгул за переработки или работу в выходные, добавила Солодовникова.

Эксперт подчеркнула, что некоторые компании могут предусмотреть перенос рабочего дня или гибкий график.

«В некоторых случаях работодатели идут навстречу сотрудникам и делают понедельник после Пасхи выходным или сокращенным рабочим днем. Но это, скорее, инициатива руководства, которая встречается нечасто», — заключила она.

Ранее сообщалось, что майские выходные в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет.