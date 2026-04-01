"Новые люди" первыми объявили набор наблюдателей на единый день голосования

Стать наблюдателем может любой желающий

01 апреля 2026, 16:52, ИА Амител

Партия "Новые люди" начала формировать корпус наблюдателей к предстоящему единому дню голосования, который пройдет в сентябре. О старте набора заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев на форуме развития региональных команд в Мастерской управления "Сенеж".

Нечаев подчеркнул необходимость заранее подготовить наблюдателей для работы на избирательных участках по всей стране, которых на сегодняшний день насчитывается почти 90 тысяч.

Набор ведется не только для контроля за выборами в Государственную Думу, но и для участия в региональных кампаниях, включая выборы в Законодательное собрание и муниципальные органы власти в Алтайском крае.

«Мы убеждены: выборы должны проходить честно, открыто и прозрачно. Доверие к результатам начинается с доверия к самому процессу. Именно поэтому мы заранее и системно готовим людей, которые смогут обеспечить этот контроль на местах», — отметил в своем Telegram-канале руководитель реготделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

По словам представителей партии, стать наблюдателем может любой желающий. Для этого открыт набор и обучение, а подать заявку на вступление в корпус наблюдателей можно на официальном сайте партии.