Налоговая служба на Алтае заставила официально трудоустроить 1544 сотрудников ПВЗ

Владельцы пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов

01 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru
В Алтайском крае налоговые органы выявили массовые нарушения в сфере занятости в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. В результате более 1,5 тысячи сотрудников были официально трудоустроены, сообщили в УФНС России по Алтайскому краю.

Речь идет о проверках ПВЗ Ozon и Wildberries. В 2025 году специалисты установили, что 502 владельца пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов.

После проведения разъяснительной и индивидуальной работы 452 предпринимателя легализовали занятость и оформили 1544 сотрудников.

В результате в бюджет региона дополнительно поступило 82,4 млн рублей налогов и сборов.

Ранее в Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах. Инициатива призвана защитить граждан от импульсивных трат и мошенников.

dok_СФ

16:35:11 01-04-2026

А ранее они все на бирже труда стояли? Выходит сколько ещё не учтены на миллионы налогов?

Гость

13:33:28 02-04-2026

dok_СФ (16:35:11 01-04-2026) А ранее они все на бирже труда стояли? Выходит сколько ещё н... Плейсы эти вообще серая дыра и бездонная бочка для налоговой

