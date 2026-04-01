Налоговая служба на Алтае заставила официально трудоустроить 1544 сотрудников ПВЗ

Владельцы пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов

01 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае налоговые органы выявили массовые нарушения в сфере занятости в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. В результате более 1,5 тысячи сотрудников были официально трудоустроены, сообщили в УФНС России по Алтайскому краю.

Речь идет о проверках ПВЗ Ozon и Wildberries. В 2025 году специалисты установили, что 502 владельца пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов.

После проведения разъяснительной и индивидуальной работы 452 предпринимателя легализовали занятость и оформили 1544 сотрудников.

В результате в бюджет региона дополнительно поступило 82,4 млн рублей налогов и сборов.

Ранее в Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах. Инициатива призвана защитить граждан от импульсивных трат и мошенников.