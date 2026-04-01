Налоговая служба на Алтае заставила официально трудоустроить 1544 сотрудников ПВЗ
Владельцы пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов
01 апреля 2026, 14:32, ИА Амител
В Алтайском крае налоговые органы выявили массовые нарушения в сфере занятости в пунктах выдачи заказов маркетплейсов. В результате более 1,5 тысячи сотрудников были официально трудоустроены, сообщили в УФНС России по Алтайскому краю.
Речь идет о проверках ПВЗ Ozon и Wildberries. В 2025 году специалисты установили, что 502 владельца пунктов выдачи не заключали трудовые договоры с работниками, фактически уклоняясь от уплаты налогов.
После проведения разъяснительной и индивидуальной работы 452 предпринимателя легализовали занятость и оформили 1544 сотрудников.
В результате в бюджет региона дополнительно поступило 82,4 млн рублей налогов и сборов.
16:35:11 01-04-2026
А ранее они все на бирже труда стояли? Выходит сколько ещё не учтены на миллионы налогов?
13:33:28 02-04-2026
dok_СФ (16:35:11 01-04-2026) А ранее они все на бирже труда стояли? Выходит сколько ещё н... Плейсы эти вообще серая дыра и бездонная бочка для налоговой