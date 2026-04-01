Автобус сгорел в Барнауле из-за короткого замыкания

01 апреля 2026, 20:03, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Малахова произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила порядка 10 "квадратов", на месте работали 11 спасателей на двух автоцистернах.

«Люди покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Наиболее вероятная причина происшествия, по данным ведомства, — короткое замыкание.

