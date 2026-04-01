Автобус сгорел в Барнауле из-за короткого замыкания

На месте работали 11 пожарных

01 апреля 2026, 20:03, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Малахова произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила порядка 10 "квадратов", на месте работали 11 спасателей на двух автоцистернах. 

«Люди покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Наиболее вероятная причина происшествия, по данным ведомства, — короткое замыкание.

Ранее на трассе Барнаул — Новоалтайск произошло ДТП с возгоранием автомобиля.

Комментарии 3

гость

21:17:05 01-04-2026

Что за маршрут??? СЕКРЕТ??? А так все известно...

Элен без ребят

02:42:24 02-04-2026

ничосе корыто полыхало! я думала ИИ, а это реальная фотка

ыть

11:03:07 02-04-2026

51 маршрут

