Автобус сгорел в Барнауле из-за короткого замыкания
На месте работали 11 пожарных
01 апреля 2026, 20:03, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице Малахова произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Площадь пожара составила порядка 10 "квадратов", на месте работали 11 спасателей на двух автоцистернах.
«Люди покинули транспортное средство самостоятельно до прибытия подразделений, пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
Наиболее вероятная причина происшествия, по данным ведомства, — короткое замыкание.
Ранее на трассе Барнаул — Новоалтайск произошло ДТП с возгоранием автомобиля.
21:17:05 01-04-2026
Что за маршрут??? СЕКРЕТ??? А так все известно...
02:42:24 02-04-2026
ничосе корыто полыхало! я думала ИИ, а это реальная фотка
11:03:07 02-04-2026
51 маршрут