Еврейская община России живет многогранной жизнью, отметил президент

01 апреля 2026, 20:34, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот особо почитаемый иудеями праздник напоминает о важнейших событиях древней истории еврейского народа, его стремлении к свободе, символизирует торжество любви, добра и справедливости», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что еврейская община России живет многогранной жизнью, уделяет внимание сбережению традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения, а также активно участвует в делах милосердия и благотворительности.

Как указывает президент, совместно с представителями других религий еврейская община проводит большую, востребованную работу, направленную на реализацию общественно значимых проектов.

«И конечно, отмечу, что российские евреи, опираясь на богатейшее историческое, духовное наследие предков, показывают достойный пример плодотворного межрелигиозного и межнационального взаимопонимания и сотрудничества», — добавил Путин.