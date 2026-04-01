В России объяснили массовую актуализацию ГОСТов

Продукция по госстандартам будет дороже, но станет ориентиром качества

01 апреля 2026, 14:34, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Массовая актуализация ГОСТов для отдельных категорий продукции связана с курсом правительства на стандартизацию рынка и заботу о здоровье населения. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" высказал Тимофей Садырин, директор по маркетингу компании "Мастерфуд".

По его словам, на уровне правительства продвигается инициатива организовать в магазинах "ГОСТовские" полки. На них будет продукция, произведенная по госстандартам, а товары по ТУ и СТО разместят отдельно. Покупатель сразу увидит, где ГОСТ, а где нет.

Для крупных компаний это удобно, но небольшим производителям может быть сложно выполнить строгие требования. Многие стандарты устарели: ГОСТ на изюм введен в 1988 году, на сушеные фрукты — в 2014-м, но они не учитывают современные технологии.

Например, норматив по влажности (около 20%) делает продукт слишком твердым и неконкурентоспособным. Есть и другие проблемы: ГОСТ на кешью не коррелирует с международными стандартами, а на финики его вообще нет.

Продукция по ГОСТу будет дороже, но производитель сам решает, следовать госстандартам или разрабатывать собственные ТУ. Для потребителя маркировка ГОСТ станет ориентиром — гарантией, что продукт соответствует заявленному составу, а не удешевлен за счет урезания ключевых ингредиентов.

Люди устали от фальсификации, считает эксперт. Сегодня расплодилось множество СТО и ТУ, которые производители разрабатывают под себя, нередко только ради снижения затрат.

Формально продукт соответствует каким-то нормам, но по факту из него убраны ключевые элементы. Сложно говорить о его питательной ценности, резюмировал Садырин.

Ранее amic.ru рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 апреля.