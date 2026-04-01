Минцифры включило в "белый список" сервисы для больных диабетом

01 апреля 2026, 19:36, ИА Амител

Диабет / amic.ru

Минцифры включило системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в "белый список" сайтов, которые доступны в периоды отключения интернета, сообщили в министерстве.

Подобные сервисы позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов.

Теперь в "белый список" включены следующие приложения систем НМГ:

Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow;

POCTech CGM;

ДиаНянь;

iCan Health, iCan Reach;

Syai Link;

FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2;

Glutec;

Lumiflex, Lumiflex Linx;

Lumipod;

Hematonix, Hematonix Max;

MQ CGM;

Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.

Кроме того, в списке доступны российские системы дистанционного мониторинга состояния здоровья:

приложения "М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета" и "Сателлит Online" для дистанционного контроля уровня сахара в крови;

платформа контроля жизненно важных показателей — информационная система IoMT.Istok;

приложение Inme для контроля артериального давления.

Вопрос о включении систем НМГ в "белые списки" прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Президент поручил правительству включить эти приложения в список до 1 апреля 2026 года.