Минцифры включило в "белый список" сервисы для больных диабетом
Ранее президент дал правительству соответствующее поручение
01 апреля 2026, 19:36, ИА Амител
Минцифры включило системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в "белый список" сайтов, которые доступны в периоды отключения интернета, сообщили в министерстве.
Подобные сервисы позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов.
Теперь в "белый список" включены следующие приложения систем НМГ:
- Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow;
- POCTech CGM;
- ДиаНянь;
- iCan Health, iCan Reach;
- Syai Link;
- FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2;
- Glutec;
- Lumiflex, Lumiflex Linx;
- Lumipod;
- Hematonix, Hematonix Max;
- MQ CGM;
- Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.
Кроме того, в списке доступны российские системы дистанционного мониторинга состояния здоровья:
- приложения "М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета" и "Сателлит Online" для дистанционного контроля уровня сахара в крови;
- платформа контроля жизненно важных показателей — информационная система IoMT.Istok;
- приложение Inme для контроля артериального давления.
Вопрос о включении систем НМГ в "белые списки" прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Президент поручил правительству включить эти приложения в список до 1 апреля 2026 года.
19:53:24 01-04-2026
А спрашивается, какого художника, не было этого сделано ранее?
21:43:59 01-04-2026
Теперь можно не платить за интернет, белые списки и без него будут работать, я правильно понимаю?)