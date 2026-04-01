Минцифры включило в "белый список" сервисы для больных диабетом

Ранее президент дал правительству соответствующее поручение

01 апреля 2026, 19:36, ИА Амител

Диабет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Минцифры включило системы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) в "белый список" сайтов, которые доступны в периоды отключения интернета, сообщили в министерстве.

Подобные сервисы позволяют получать на смартфоны информацию об уровне сахара в крови от персональных медицинских приборов.

Теперь в "белый список" включены следующие приложения систем НМГ:

  • Yuwell Anytime, Follow Anytime, Anytime, Anytime Follow;
  • POCTech CGM;
  • ДиаНянь;
  • iCan Health, iCan Reach;
  • Syai Link;
  • FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre 2;
  • Glutec;
  • Lumiflex, Lumiflex Linx;
  • Lumipod;
  • Hematonix, Hematonix Max;
  • MQ CGM;
  • Medtrum EasyPatch, Medtrum EasyTouch, Medtrum EasyFollow, Medtrum EasySense.

Кроме того, в списке доступны российские системы дистанционного мониторинга состояния здоровья:

  • приложения "М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета" и "Сателлит Online" для дистанционного контроля уровня сахара в крови;
  • платформа контроля жизненно важных показателей — информационная система IoMT.Istok;
  • приложение Inme для контроля артериального давления.

Вопрос о включении систем НМГ в "белые списки" прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным в декабре 2025 года. Президент поручил правительству включить эти приложения в список до 1 апреля 2026 года.

Комментарии 2

Гость

19:53:24 01-04-2026

А спрашивается, какого художника, не было этого сделано ранее?

Гость

21:43:59 01-04-2026

Теперь можно не платить за интернет, белые списки и без него будут работать, я правильно понимаю?)

