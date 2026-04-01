Города и районы Алтайского края получили автобусы на 147 млн рублей

Ключи от машин вручили зампред правительства края Денис Губин и министр транспорта Андрей Подолян

01 апреля 2026, 14:09, ИА Амител

Приобретенные маршрутные автобусы / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае 20 городов и районов получили 28 новых автобусов, закупленных по контрактам 2025 года. Общая стоимость переданной техники составила почти 147 млн рублей, сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Ключи от машин вручили зампред правительства края Денис Губин и министр транспорта Андрей Подолян. Муниципалитетам передали 20 автобусов малого класса — GAZelle NEXT и ГАЗ, а также восемь автобусов ПАЗ.

Транспорт направили в Бийск и Заринск, а также в Алейский, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Косихинский, Михайловский, Павловский, Рубцовский, Родинский, Романовский, Топчихинский, Троицкий, Угловский и Усть-Калманский районы.

С 2021 по 2025 год в рамках региональной госпрограммы для муниципалитетов приобрели 308 автобусов, 26 троллейбусов и 22 трамвая на сумму 4,27 млрд рублей.

«Мы последовательно решаем задачу, поставленную губернатором региона Виктором Томенко — делать общественный транспорт на территории края современным и доступным. Эта плановая работа направлена на решение первоочередной задачи: повышение уровня доступности, безопасности и комфорта общественного транспорта в наших муниципалитетах. За этими планомерными делами стоит самое важное — забота о наших жителях, которые ежедневно пользуются автобусами», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, в 2025 году были заключены контракты на поставку 12 трамваев и девяти троллейбусов для Барнаула, а также пяти троллейбусов для Рубцовска. На эти цели направили 948,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что для развития системы общественного транспорта Барнаула закупят 130 автобусов. Соглашение заключено с краевым Министерством транспорта, заявил глава города Вячеслав Франк в ходе отчета о работе администрации за год.

Салон автобуса / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Комментарии 3

Гость

14:43:36 01-04-2026

51-й и 59-й маршруты очень просят. Ну ОЧЧЧЧЕНЬЬЬ!!!

Медведь-шатун

14:45:52 01-04-2026

Вы пишите кому направили то, МУПы то развалили кругом....

Гость

15:55:47 01-04-2026

Все кончилось. При таком тарифе дураков нет. Ходите пешком.

