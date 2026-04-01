Синоптики спрогнозировали жаркое лето в нескольких регионах России
На начало апреля на значительной части территории страны уже установилась аномально теплая погода
01 апреля 2026, 14:59, ИА Амител
Гидрометцентр РФ прогнозирует температурную аномалию на территории России в течение всех трех летних месяцев текущего года, передает ТАСС.
Согласно прогнозу ведомства, в июне средняя месячная температура превысит норму в следующих регионах: Северо‑Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, а также северо‑запад Красноярского края.
При этом в Приморском крае и на Сахалине средняя температура воздуха ожидается ниже, чем в июне 2025 года.
В июле температура выше климатической нормы прогнозируется на востоке Центрального федерального округа, в Северо‑Западном федеральном округе, в Южном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, а также на большей части Уральского федерального округа.
Кроме того, в конце марта на значительной части территории России уже установилась аномально теплая погода. По информации синоптика Гидрометцентра РФ, положительные температурные отклонения зафиксированы как в европейской, так и в азиатской части страны.
На европейской территории отклонение составляет от 4 до 8–9 градусов. Температурная аномалия наблюдается и на северо‑востоке РФ — в Якутии и Магаданской области. В отдельных районах северо‑запада Якутии температура превышает норму на 12 градусов.
а алтай в стороне !