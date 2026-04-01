В СПЧ предложили не отправлять онкобольных в СИЗО

Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева направит обращение в Верховный суд

01 апреля 2026, 15:03, ИА Амител

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что направит в Верховный суд обращение с предложением не отправлять людей с онкологическими заболеваниями в СИЗО.

«Каждый такой случай — это трагедия. Я подам обращение в Верховный суд, потому что, что бы следствие ни хотело, все равно судья окончательное решение принимает — брать под стражу или не брать», — сказала Меркачева.

По ее словам, на свободе онкобольной может сам выбрать медицинское учреждение, врача и методику лечения.

В СИЗО же даже при идеальной работе системы вывоз в онкодиспансер — сложная процедура с конвоем, а выбора у человека нет. Человек лишается возможности самому решать, как бороться за свою жизнь.