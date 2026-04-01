Легендарная группа "Ленинград" выступит в Барнауле с "гарантированным драйвом и угаром"
После долгого перерыва Сергей Шнуров готов снова радовать фанатов своими песнями
01 апреля 2026, 14:09, ИА Амител
В Барнауле в понедельник, 18 мая, в МСК "Титов-Арена" с сольным концертом выступит легендарная группа "Ленинград".
«После долгого перерыва Сергей Шнуров готов снова радовать нас своими песнями. А это значит, что нас ждет встреча с любимыми песнями и непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Драйв и угар в духе "Ленинграда" гарантированы», — говорится в анонсе.
Напомним, в 2024 году "Ленинград" неожиданно выпустил новый альбом "Синяя богиня". После этого группа заявила о своем возвращении на большую сцену и отправилась в гастрольный тур.
Кстати, в 2018 году группа "Ленинград" с аншлагом выступила в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта (тогда "Титов-Арена" носила такое название). Мероприятие посетили порядка 12–15 тысяч человек. А после концерта Сергей Шнуров прогулялся по набережной с толпой фанатов.
14:14:00 01-04-2026
А Шнуров он за или против все-таки?
14:42:07 01-04-2026
Гость (14:14:00 01-04-2026) А Шнуров он за или против все-таки?... Он за себя и за наш "ШОУ-БИЗ" . Не в кайф он.
14:29:13 01-04-2026
в 70-е и 80-е годы Русский Рок был без матов,пошлятины ,насилия и т.д. Не буду исполнителей называть. Но тысячи пацанов взяли в руки гитары и стали пробовать сочинять нечто подобное. Шнур что хочет донести?. 14-ти летний чувак будет матершинные песни сочинять с подачи Шнура.
14:44:08 01-04-2026
Гость (14:29:13 01-04-2026) в 70-е и 80-е годы Русский Рок был без матов,пошлятины ,наси... не за Шнура.
чтобы таки да, хотя таки нет.
Хой и,, Сектор Газа".
15:50:55 01-04-2026
найди отличия. (14:44:08 01-04-2026) не за Шнура.чтобы таки да, хотя таки нет. Хой и,, Се... Гражданская оборона, Красная плесень и т.д....
08:47:27 02-04-2026
Это какой рок? Группа Автоматические удовлетворители, в которой даже Цой засветился
14:43:46 01-04-2026
а кто это?
15:00:54 01-04-2026
Ништяк .Надо сходить
15:23:42 01-04-2026
Кабацкий вайб идет от его музыки, карикатурный образ алкаша. Давно неактуально. Я надеюсь, молодые такое не слушают.
16:34:27 01-04-2026
Хотели сходить на концерт, но ценник КОНЬ
06:11:18 02-04-2026
Наташа (16:34:27 01-04-2026) Хотели сходить на концерт, но ценник КОНЬ... зал будет полон