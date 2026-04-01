Легендарная группа "Ленинград" выступит в Барнауле с "гарантированным драйвом и угаром"

После долгого перерыва Сергей Шнуров готов снова радовать фанатов своими песнями

01 апреля 2026, 14:09, ИА Амител

В Барнауле в понедельник, 18 мая, в МСК "Титов-Арена" с сольным концертом выступит легендарная группа "Ленинград".

«После долгого перерыва Сергей Шнуров готов снова радовать нас своими песнями. А это значит, что нас ждет встреча с любимыми песнями и непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Драйв и угар в духе "Ленинграда" гарантированы», — говорится в анонсе.

Напомним, в 2024 году "Ленинград" неожиданно выпустил новый альбом "Синяя богиня". После этого группа заявила о своем возвращении на большую сцену и отправилась в гастрольный тур.

Кстати, в 2018 году группа "Ленинград" с аншлагом выступила в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта (тогда "Титов-Арена" носила такое название). Мероприятие посетили порядка 12–15 тысяч человек. А после концерта Сергей Шнуров прогулялся по набережной с толпой фанатов.