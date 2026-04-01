В Новосибирске клещи укусили парочку в интимные места во время отдыха на природе

Им понадобилась помощь врачей

01 апреля 2026, 17:37, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Новосибирске врачи оказали помощь нескольким пациентам с укусами клещей в интимной области. В одном из случаев паразит находился в теле человека около недели, прежде чем был обнаружен и удален.

Как сообщает "Сиб.фм", мужчина обратился к проктологу с жалобами на выраженный зуд и предположил, что у него геморрой. Однако при обследовании выяснилось, что причиной дискомфорта стал клещ, который находился на глубине примерно одного сантиметра и за это время увеличился в размерах до монеты.

Медики извлекли паразита, однако пациент не согласился с выводами врачей и подал жалобу на медицинское учреждение.

Также, по данным издания, еще двое жителей города обратились к специалистам с похожими симптомами. У мужчины и женщины обнаружили по четыре клеща в интимной зоне. В одном случае для удаления потребовалось хирургическое вмешательство, во втором помощь оказали без операции.

Ранее сообщалось, что в Барнауле зафиксирован первый в этом сезоне случай присасывания клеща. В травмпункт Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 обратился пациент, который обнаружил на себе паразита после прогулки.