С 1 апреля в России вступили в силу новые правила регистрации в гостиницах

01 апреля 2026, 16:14, ИА Амител

Заселение в гостиницу / Гостиница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 апреля в России при заселении в гостиницу наряду с паспортом можно использовать приложение "Госуслуги". Соответствующее постановление правительства вступило в силу и будет действовать до марта 2032 года.

Нововведение позволяет подтверждать личность, в том числе несовершеннолетних. Если ребенок заселяется без сопровождения взрослых, он может воспользоваться приложением, однако потребуется согласие родителей.

Ранее в стране начали внедрять систему заселения по цифровому паспорту — QR-коду с фотографией и основными данными, который формируется в приложении. Гостиницы обязаны принимать такие электронные документы наравне с бумажными.

Кроме того, с 1 января заселиться в гостиницу можно также по водительским правам.

