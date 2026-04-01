Исторически май часто становится периодом коррекции после весеннего укрепления рубля

01 апреля 2026, 18:38, ИА Амител

В мае курс доллара может достигнуть 80 рублей, курс евро — 90 рублей, а курс юаня — 11,5 рубля, сообщил в интервью для "Газеты.ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

По словам эксперта, в текущей экономической ситуации, с учетом прогнозов денежно-кредитной политики, сезонных факторов и при отсутствии валютных интервенций от Минфина до 1 июля, рубль может продолжительно укрепляться к концу весны. Однако есть вероятность, что курс доллара может снизиться до 75 рублей и даже ниже.

«Рост цен на нефть вследствие событий на Ближнем Востоке начнет увеличивать предложение валюты на рынке с конца апреля, и в мае этот фактор окажет наиболее заметное влияние. Но существуют и обстоятельства, которые могут сдерживать укрепление рубля», — добавил он.

Смирнов также отметил, что в апреле Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, уменьшив ее на 50 базисных пунктов — до 14,5%. В случае дальнейшего падения цен на нефть возможно дополнительное снижение ставки на 100 базисных пунктов.