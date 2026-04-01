Эксперт: в мае доллар может подняться до 80 рублей при росте цен на нефть
Исторически май часто становится периодом коррекции после весеннего укрепления рубля
01 апреля 2026, 18:38, ИА Амител
В мае курс доллара может достигнуть 80 рублей, курс евро — 90 рублей, а курс юаня — 11,5 рубля, сообщил в интервью для "Газеты.ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
По словам эксперта, в текущей экономической ситуации, с учетом прогнозов денежно-кредитной политики, сезонных факторов и при отсутствии валютных интервенций от Минфина до 1 июля, рубль может продолжительно укрепляться к концу весны. Однако есть вероятность, что курс доллара может снизиться до 75 рублей и даже ниже.
«Рост цен на нефть вследствие событий на Ближнем Востоке начнет увеличивать предложение валюты на рынке с конца апреля, и в мае этот фактор окажет наиболее заметное влияние. Но существуют и обстоятельства, которые могут сдерживать укрепление рубля», — добавил он.
Смирнов также отметил, что в апреле Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, уменьшив ее на 50 базисных пунктов — до 14,5%. В случае дальнейшего падения цен на нефть возможно дополнительное снижение ставки на 100 базисных пунктов.
«Системное давление на рубль будет усиливаться. Кроме того, перед началом летнего сезона отпусков спрос на импорт и иностранную валюту для личных поездок может возрасти», — заключил Смирнов.
19:11:24 01-04-2026
При сколь угодно высокой цене на нефть буржуйский "рубль" (даже после деноминации) как был, есть, так навсегда и останется пародией на полноценный советский рубль!
19:49:06 01-04-2026
Гость (19:11:24 01-04-2026) При сколь угодно высокой цене на нефть буржуйский "рубль" (д... А где он сейчас советский рубль?
21:08:47 01-04-2026
Гость (19:49:06 01-04-2026) А где он сейчас советский рубль?... Чем ухмыляться, спросили бы лучше: по какому праву настоящие советские деньги были разбавлены 'водой' ничем не обеспеченных буржуйских фальшивок, изготовление которых (тем паче в таком астрономическом количестве!) есть одно из тягчайших государственных преступлений?
01:39:48 02-04-2026
Гость (21:08:47 01-04-2026) Чем ухмыляться, спросили бы лучше: по какому праву настоящие... Вам бы таблетки пить, а вы в интернет лезете, комментарии оставляете…
06:19:58 02-04-2026
Гость (21:08:47 01-04-2026) Чем ухмыляться, спросили бы лучше: по какому праву настоящие... у Вас спросить? Или у кого? А что ответ мне даст?
21:36:53 01-04-2026
Гость (19:49:06 01-04-2026) А где он сейчас советский рубль?... Вы его спросите что такое буржуйский рубль.
20:43:41 01-04-2026
Странный эксперт. На сегодня ЦБ 81,25. Вырастет до 80 ??? Или я что то не понимаю или эксперт не понимает
20:49:48 01-04-2026
Юрий (20:43:41 01-04-2026) Странный эксперт. На сегодня ЦБ 81,25. Вырастет до 80 ??? Ил... А вы странный читатель. Сегодня только 1 апреля, а "эксперт" дает "прогноз" на май.
22:36:48 01-04-2026
Гость (20:49:48 01-04-2026) А вы странный читатель. Сегодня только 1 апреля, а "эксперт"... Значит он упадет до 80
21:11:36 01-04-2026
класс. как-то просыпаюсь а доллар по 92 р! сразу побежал и квартиру купил, прямо подарок судьбы
08:15:52 02-04-2026
а эксперт вкурсе, что доллар и так 81-83 катируется, а к маю если он станет 80 то это не подняться а упасть. Понаберут экспертов диванных. Гоните их в шею этих жертв егэ
08:32:44 02-04-2026
Имелось наверное ввиду до 180 рубликов