"МегаФон" запустил 5G сеть для абонентов

01 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Смартфон. Трафик / Фото: ПАО "МегаФон"

"МегаФон" открыл для своих абонентов возможности сети пятого поколения. Чтобы подключить "5G режим", достаточно зайти в личный кабинет или на сайт оператора. Услуга доступна на современных смартфонах, которые поддерживают эту технологию.

Города, где доступна сеть 5G

На данный момент тестировать новую технологию могут пользователи в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В столице абоненты смогут подключиться к сети 5G в районе сада "Эрмитаж" и в пределах Садового кольца. В Санкт-Петербурге обеспечили доступ по всей протяженности Невского проспекта. В Новосибирске сеть 5G охватывает весь центр города, включая знаменитые туристические локации — площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк и даже Академгородок.

За пределами обозначенных зон оператор готов обеспечить клиентам ключевые технологические плюсы 5G. Специальное решение ускоряет мобильный трафик на 60% и гарантирует устойчивую связь. Чтобы получить такой сервис, абоненту не нужно искать подходящий смартфон или зону покрытия.

Преимущества и удобство сети пятого поколения

"5G режим" идеально подходит для людей, активно потребляющих онлайн-контент, например, видеотрансляции, игры или загрузку больших файлов.

«Уже сейчас клиенты "МегаФона" первыми могут протестировать интернет последнего поколения. Мы уверены, что для них это будет совершенно новым опытом: теперь можно оценить еще более высокую скорость загрузки видео, файлов, карт, проведения видеотрансляций и работы игр», — пояснил коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.И уточнил, что в случае недоступности интернета при использовании "5G режима", абоненты смогут рассчитывать на возврат потраченных средств.

