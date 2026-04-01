В Госдуме рассказали, как узнать размер пенсионных накоплений и количество баллов
Количество пенсионных баллов напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии: чем их больше, тем выше ежемесячные выплаты
01 апреля 2026, 18:05, ИА Амител
Узнать информацию о своих пенсионных накоплениях можно несколькими способами. Один из наиболее удобных и быстрых методов — это заказать выписку из индивидуального лицевого счета, воспользовавшись порталом "Госуслуги" или личным кабинетом на сайте Социального фонда России (СФР), рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.
По его словам, эти сервисы позволяют бесплатно и в кратчайшие сроки получить данные о трудовом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и сумме накоплений. Кроме того, можно использовать пенсионный калькулятор для приблизительного расчета будущих выплат.
«Если у вас нет доступа к интернету или вы предпочитаете личное общение, выписку можно получить в отделении СФР по вашему месту проживания. Для этого потребуется только паспорт и СНИЛС», — отметил парламентарий.
Он добавил, что подобные услуги доступны в многофункциональных центрах (МФЦ) и некоторых банках. В банках выписку можно заказать через личный кабинет или посетить офис.
«Вы также можете отправить запрос по почте, приложив копии необходимых документов. Если ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), вы можете узнать их размер на официальном сайте или в мобильном приложении выбранного фонда», — пояснил сенатор.
Важно помнить, что количество пенсионных коэффициентов напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии. Чем их больше, тем выше будут ежемесячные выплаты.
«Пенсионные коэффициенты формируются в зависимости от размера официальной заработной платы, продолжительности трудового стажа и некоторых социально значимых периодов, таких как служба в армии или уход за ребенком. Если количество коэффициентов недостаточно, страховая пенсия может быть назначена с задержкой или в меньшем размере. При очень низком количестве коэффициентов возможно назначение только социальной пенсии по старости», — заключил Мурог.
19:50:00 01-04-2026
Вчера получил этот документ. Стаж написан а баллы не расписаны...
20:23:27 01-04-2026
Не надо нервничать, пенсионеры. Раньше вы были пионерами, сейчас другое время, другие нравы....
21:51:15 01-04-2026
Эта информация интересна только до новой реформы ПФР, мне тоже обещали, что я выйду на пенсию по советской системе, но вот незадача, была проведена реформа и все прежние обещания обнулились, самое ужасное в том, что нет стабильности