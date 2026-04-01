01 апреля 2026, 18:05, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Узнать информацию о своих пенсионных накоплениях можно несколькими способами. Один из наиболее удобных и быстрых методов — это заказать выписку из индивидуального лицевого счета, воспользовавшись порталом "Госуслуги" или личным кабинетом на сайте Социального фонда России (СФР), рассказал в беседе с RT сенатор Игорь Мурог.

По его словам, эти сервисы позволяют бесплатно и в кратчайшие сроки получить данные о трудовом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и сумме накоплений. Кроме того, можно использовать пенсионный калькулятор для приблизительного расчета будущих выплат.

«Если у вас нет доступа к интернету или вы предпочитаете личное общение, выписку можно получить в отделении СФР по вашему месту проживания. Для этого потребуется только паспорт и СНИЛС», — отметил парламентарий.

Он добавил, что подобные услуги доступны в многофункциональных центрах (МФЦ) и некоторых банках. В банках выписку можно заказать через личный кабинет или посетить офис.

«Вы также можете отправить запрос по почте, приложив копии необходимых документов. Если ваши пенсионные накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), вы можете узнать их размер на официальном сайте или в мобильном приложении выбранного фонда», — пояснил сенатор.

Важно помнить, что количество пенсионных коэффициентов напрямую влияет на размер будущей страховой пенсии. Чем их больше, тем выше будут ежемесячные выплаты.