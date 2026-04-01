Опасное весеннее половодье прогнозируют на Алтае из-за обилия снега

В регионе сформировались большие запасы воды в снежном покрове

01 апреля 2026, 13:20, ИА Амител

Паводок на Алтае / Фото: amic.ru

Опасные подъемы воды ожидаются на Алтае из‑за большого запаса снега, сообщил в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Опасных подъемов мы ждем на Алтае, где сформировались большие запасы воды в снежном покрове», — сказал Болгов.

Ученый добавил, что существенное весеннее половодье прогнозируется также в бассейне Байкала и на Дальнем Востоке. При этом, по словам специалиста, в Дальневосточном федеральном округе ситуация не несет особой угрозы в период весеннего половодья.

По оценке эксперта, основные проблемы с большой водой там связаны в основном с дождевыми паводками. Ученый отметил, что стоит переживать за ДФО летом, когда тайфуны принесут осадки, будут выпадать дожди и начнет "топить" Владивосток.

Ранее сообщалось, что лед на Оби в районе Барнаула может вскрыться уже 8 апреля. В текущем сезоне ожидается полноводная навигация.

В Рубцовске уже начали дробление льда на реке Алей для защиты города от паводка. Специалисты поднимают сегментные затворы, чтобы разломать метровый ледяной покров.